Con un ciclo de Martín Lasarte casi cerrado, antes de jugar el último encuentro de la selección chilena ante Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022, de inmediato están empezando aparecer nombres para tomar un nuevo ciclo de la Roja.

En ese sentido, el periodista de Deportes Agricultura, Cristián Caamaño, asegura que llegó la hora de ir por un entrenador que conozca muy bien al equipo

"(Marcelo) Bielsa o (Sebastián) Beccacece. Tomando en cuenta los que realmente puedan venir. Me encantaría Sampaoli. Pero viendo que Bielsa está libre y viendo que no hay que forzarlo ahora, hay que forzar a fin de año. No hay necesidad hoy día, que se tome el descanso que quiera. Hacer un acercamiento y decirle que podemos conversar en cinco meses más y dejar esa puerta abierta", destaca el periodista.

En ese sentido, el nombre de Beccacece asegura que también puede ser positivo, porque conoce y tiene un esquema favorable para el jugador nacional y que ya ha dado sus frutos.

"Empezar a tantear a Beccacece es el que más conoce a estos futbolistas, que vivió un proceso exitoso en Chile con la Copa América. Es un técnico que tiene una idea que cae bien en el futbolista chileno", detalla Caamaño.

Por último, pensando nuevamente en Bielsa, el comentarista deportivo es claro en decir que hay que conversar.

"Hay que hacer todo lobby posible. (Gustavo) Quinteros debería esperar que termine el campeonato. (Manuel) Pellegrini acaba de renovar y dijo que quería un cargo directivo, aunque siga diciendo que igual le gustaría", finaliza.

