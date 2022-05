Juan Carlos Olitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, no descarta que el reclamo de la Roja contra Ecuador por el tema de la nacionalidad de Byron Castillo pueda sacar a su selección del repechaje y ponerla directamente en Qatar 2022.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, rompió el silencio del fútbol incaico sobre el caso de Byron Castillo, el seleccionado ecuatoriano que es investigado por presunta nacionalidad colombiana y documentación falsa tras la denuncia de Chile.

En la FPF habían tomado la determinación de mantener silencio hasta tener más antecedentes de la FIFA, pero Oblitas reconoce que no descartan ser beneficiados por la situación y pasar del repechaje a un cupo directo a Qatar 2022.

“Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, dijo Oblitas a La Tercera.

El ex delantero de la selección peruana agregó que “la verdad es que estas eliminatorias han sido, en general, desprolijas. Fíjate en lo del partido entre Brasil y Argentina por ejemplo. En fin, no hay mucho qué hacer”.

Oblitas complementó que “esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. Ojo, no olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia”.

“Por eso lo mejor en este momento es esperar con cautela a ver el fallo final, que ojalá que sea rápido. Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad”, sentenció el directivo de la selección incaica.