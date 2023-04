El defensor de Palestino fue expulsado por doble amonestación, aunque podría ser apelada, y quedó descartado para el segundo partido de la Roja Sub 17 en el hexagonal final, donde enfrentará al anfitrión del torneo: Ecuador. ¿Qué opciones tiene Caputto?

Iván Román se va expulsado ante Argentina y la Roja Sub 17 queda sin centrales titulares ante Ecuador

Sudamericano Sub 17

La Roja Sub 17 comenzó la participación en el hexagonal decisivo del Sudamericano de la categoría con una derrota. La escuadra dirigida por Hernán Caputto cayó por 2-0 ante Argentina gracias a un autogol de Víctor Campos y a un gol de la gran estrella de la Albiceleste, Claudio Echeverri, quien fue asistido por el atacante argentino-chileno Ian Subiabre.

Para colmo de males, Chile sufrió con la expulsión de Iván Román. El zaguero central de Palestino recibió dos tarjetas amarillas, aunque la primera de ellas aparentemente fue por una infracción que él no cometió, por lo que podría ser apelada. Pero mientras eso no ocurra, hay que dar por hecho que uno de los futbolistas del equipo que ya debutó en primera división no estará en la fecha siguiente, que será ante Ecuador.

Además de ser un bastión en la zaga, Román también significó un aporte en el juego ofensivo a través de las pelotas paradas, pues le anotó de cabeza el segundo gol en el triunfo frente a Uruguay. Lamentablemente el Equipo de Todos ya traía una baja en la última línea.

Y para todo el resto del torneo, pues se informó que Benjamín Molina sufrió un desgarro que le impedirá tener acción nuevamente, aunque de todas maneras el zaguero de O'Higgins se quedará con la delegación para entregar su aporte al grupo desde afuera.

Las opciones para la defensa en la Roja Sub 17

Para el duelo ante Ecuador, Hernán Caputto deberá analizar muy bien sus piezas. Está obligado a hacer modificaciones en la zaga, toda vez que Iván Román quedará suspendido para el duelo ante Ecuador, el anfitrión del Sudamericano Sub 17 2023.

Frente a la Albiceleste fue titular Cristián Morales, también de O'Higgins. Pero luego de la expulsión, fue Víctor Campos quien se ubicó en el medio de la línea defensiva. Dentro de las opciones que le quedan al DT nacional figura la de Ignacio Pérez, zaguero de Universidad Católica, aunque el volante de Cobresal Óliver Ramis también podría ser improvisado allí. ¿Qué decidirá el entrenador? Tiene hasta el viernes 14 de abril poco antes de las 20 horas para tomar una determinación.