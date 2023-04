Hernán Caputto e Iván Román, autor del segundo gol ante Uruguay, aplaudieron el triunfo de la Roja en la segunda fecha del Sudamericano Sub 17. Además, hablaron del próximo desafío: enfrentar a Colombia.

La ilusión de la Roja Sub 17 tras el triunfo ante Uruguay: "Estamos enfocados en clasificar al Mundial"

Sudamericano Sub 17

La selección chilena tuvo una gran segunda fecha en la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Tras el duro debut ante Brasil, los dirigidos de Hernán Caputto vencieron por 2-0 a Uruguay y siguen con vida para meterse en el hexagonal final, donde buscarán un ticket al Mundial de la categoría.

Goles de Alejandro Hales e Iván Roman le dieron el triunfo a Chile, que no tendrá descanso y enfrentará dos fechas seguidas para cerrar el Grupo A. La victoria dejó grandes sensaciones dentro del plantel y también en Caputto, quien aplaudió lo hecho por sus dirigidos para ganarle a los charrúas.

"Estoy muy contento por el triunfo. Ganar en un Sudamericano no es todo, siempre digo que cómo se juega para ganar es importante. Los chicos tuvieron una competitividad muy alta, con Uruguay hay que tenerla porque si no no puedes ganarle. Eso fue fundamental", comentó.

"Ahora queda prepararse bien. Hay que recuperar a los jugadores, esto siempre es así, tenemos tres fechas porque eso nos tocó en el calendario. Por sobre todas las cosas, tenemos que recuperar a los jugadores, mañana manejar algo táctico muy leve y pensar en el partido del miércoles (ante Colombia)", siguió.

"Nos vamos a jugar la vida ante Colombia"

Román, el zaguero que decretó el triunfo sobre Uruguay, mostró toda la garra del equipo que desea clasificarse al Mundial. "Se nos dio el resultado que queríamos y necesitábamos, tuvimos ideas muy claras de juego e hicimos lo que entrenamos en la cancha", aplaudió.

"Ya estamos enfocados en Colombia para poder clasificar al Mundial. Cambiamos el chip y empezamos todos con la recuperación para el próximo partido, que será muy duro porque nos jugamos la clasificación. Queremos clasificar al Mundial y primero hay que clasificar al hexagonal; todavía no estamos, así que nos vamos a jugar la vida ante Colombia", siguió.

El defensa de Palestino valoró su tanto personal, pero mantiene la tranquilidad y el enfoque en el mayor objetivo. "Es un sueño que tuve desde chico, poder hacer un gol en el Sudamericano con la selección. Feliz, pero tranquilo, porque tenemos que buscar la clasifcación al Mundial", cerró.