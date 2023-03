Este jueves se comienza a disputar el Sudamericano Sub 17 en Ecuador. Chile tendrá libre la primera fecha, por lo que su debut será recién este sábado ante Brasil.

Arranca el Sudamericano Sub 17: la programación de Chile para buscar su clasificación al Mundial

Sudamericano Sub 17

Sudamericano Sub 17

Este jueves arranca el Sudamericano Sub 17, donde la selección chilena buscará un cupo al Mundial de la categoría. El torneo juvenil, que se disputa en Ecuador, inicia hoy su fase de grupos, con 10 escuadras que buscarán meterse en el hexagonal final y conseguir una de las cuatro plazas a la cita planetaria.

Todo comenzará con los duelos de Colombia vs Uruguay y Ecuador vs Brasil, los compañeros de Chile en el Grupo A que se enfrentarán durante este jueves. La Roja, dirigida por Hernán Caputto, tendrá libre la primera fecha, por lo que no verá acción durante esta jornada.

Recién lo hará el sábado, para la segunda fecha, donde enfrentará a Brasil. Tras eso, seguirá su camino de manera ininterrumpida al enfrentar a Uruguay, Colombia y Ecuador. Cuatro partidos para meterse entre los tres primeros del grupo y así sacar un ticket al hexagonal final.

Cabe recordar que el Grupo B está conformado por Argentina (vigente campeón), Venezuela, Bolivia, Paraguay y Perú. Los tres mejores del B se enfrentarán a los tres mejores del A, y los que finalicen en las cuatro primeras posiciones se clasificarán al Mundial que se disputará en octubre en Perú.

¿Cuándo juega Chile en el Sudamericano Sub 17?

Fecha 1: Libre.

Fecha 2: Chile vs Brasil. Sábado 1 de abril. 18:30 horas.

Fecha 3: Chile vs Uruguay. Lunes 3 de abril. 17:30 horas.

Fecha 4: Chile vs Colombia. Miércoles 5 de abril. 17:30 horas

Fecha 5: Chile vs Ecuador. Viernes 7 de abril. 20:00 horas.

La nómina de Chile para el Sudamericano Sub 17

Arqueros : Fernando Soto (Unión Española), Christian Bravo (Huachipato), Francisco Valdés (Universidad Católica)

Defensas : Iván Román (Palestino), Benjamín Molina (O’Higgins), Cristián Morales (O’Higgins), Felipe Faúndes (O’Higgins), Víctor Campos (Colo Colo), Lucas Velásquez (Huachipato), Diego Vargas (Universidad de Chile), Ignacio Pérez (Universidad Católica)

Mediocampistas : Felipe Valdivia (Colo Colo), Francisco Marchant (Colo Colo), Ignacio Vásquez (Cobresal), Olver Ramis (Cobresal), Benjamín Ampuero (Hachipato), Milovan Celis (Unión Española)