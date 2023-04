La Roja Sub 17 desafía a Argentina con la ilusión de ir a la Copa del Mundo ¿Dónde ver?

Sudamericano Sub 17

Comienza la fase final del Sudamericano Sub 17 con la disputa del hexagonal. Chile enfrenta a Argentina en la 1° fecha con la misión de obtener un resultado positivo.

¿Cuándo juegan Chile vs Argentina Sub 17?

Chile enfrenta a Argentina este martes 11 de abril a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido del Sudamericano Sub 17?

Este partido del Sudamericano Sub 17 será transmitido en TV Abierta por TVN, además de la señal de DSports, en los siguientes canales:

TVN por cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

DSports

DSports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DSports: 611 (SD)

DSports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DSports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo del Sudamericano Sub 17?

Si buscas un link para ver este duelo del Sudamericano Sub 17 por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app DGO y la señal online de TVN.

Por el tercer Mundial consecutivo

Luego del empate ante Ecuador, Chile Sub 17 consiguió el 2° lugar del Grupo A con 7 puntos y se metió así en el hexagonal. En esta ronda, clasifican cuatro de los seis países a la Copa del Mundo, por lo que es muy importante iniciar sumando puntos.

El rival no será nada sencillo, ya que Argentina terminó como líder del Grupo B con 10 puntos, por lo que será un buen apretón para La Roja. La Albiceleste viene de igualar 1-1 ante Paraguay y es dirigida por Diego Placente, otrora lateral de River Plate y Bayer Leverkusen.

Chile no se ha caracterizado por tener buenos procesos a nivel juvenil en el último tiempo, pero la Sub 17 ha logrado sacar la cara en este aspecto. Han clasificado a las recientes dos Copa del Mundo, en ambas ocasiones de la mano de Hernán Caputto. El torneo planetario del 2023 aún no tiene sede, ya que la FIFA le retiró la organización a Perú.