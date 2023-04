César Vaccia y Héctor Pinto, entrenadores con pasos por las selecciones menores de Chile, son optimistas frente al debut de la Roja en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17.

El optimismo de los formadores para el hexagonal: "La Roja Sub 17 demostró que tiene capacidad"

Sudamericano Sub 17

La selección chilena inicia su camino en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Tras hacer una gran fase de grupos y quedarse con el segundo puesto del Grupo A, la Roja de Hernán Caputto enfrentará la ronda de donde saldrán cuatro clasificados al Mundial de la categoría.

El primer rival del hexagonal será Argentina, el líder del grupo B y al que Chile enfrentará este martes a las 15:00 horas. ¿Y cómo se debe afrontar este primer desafío? En conversación con RedGol, quienes tienen experiencia en las selecciones menores de nuestro país reflexionan sobre cómo debe jugar la Roja.

Para César Vaccia, es la Albiceleste la que debe preocuparse ante la gran actuación de Chile. "La Roja sabe cómo atacar y defender, tiene todo un aparataje para tener respuestas en esos momentos. Tenemos que seguir haciendo lo mismo, en los últimos tres partidos nos ha ido bastante bien, se ha ido mejorando".

"Los que deberían tomar preocupaciones son los argentinos, me imagino que a eso apunta Caputto. Que los que se preocupen sean los rivales: este no es el Chile de ediciones anteriores, es un equipo con carácter, que tiene muy claro cómo atacar y defender, que tiene personalidad. Eso ha sido fundamental", sumó.

Lo mismo dice Héctor Pinto. "Hay que meter el esquema. ¿Por qué tenerle tanto miedo a Argentina? Lo que viene haciendo Chile está bien, mejoró mucho desde el primer partido, demostró que tiene capacidad, que hay jugadores que se han soltado", manifestó.

Para el hombre que dirigido las categorías Sub 20 y Sub 23 de la Roja, los dirigidos de Caputto deben "estar aplicados porque el rival es de un nivel superior, pero deben confiar en lo que hacen porque vienen haciendo cosas buenas. No hay otra forma de jugarles".