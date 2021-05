Ítalo Díaz habla sobre el estado de su hijo Paulo Díaz: "Él está triste por no venir a la selección, de no poder jugar en River Plate porque es super sano"

Uno de los grandes ausentes en la nómina de la selección chilena que dirige Martín Lasarte para la doble fecha eliminatoria de junio ante Argentina y Bolivia, es sin lugar a dudas el caso de Paulo Díaz.

El central de River Plate viene jugando a gran nivel y es una de las figuras del cuadro de Marcelo Gallardo, sin embargo, la ola de contagios que se generó en el camarín millonario afectó al chileno, que no sólo se contagió, las secuelas de la enfermedad lo están complicando.

Una inflamación en el tejido que recubre al corazón no le permiten aún volver a competir por lo que no sólo no podrá jugar por Chile, tampoco en el duelo clave que tiene su equipo ante Fluminense para acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Paulo Díaz está en su mejor momento desde que llegó a River Plate (Getty Images)

Este martes el padre de Paulo, ex seleccionado nacional, Ítalo Díaz conversó con Las Últimas noticias contando el estado en que se encuentra el destacado jugador de River.

"He conversado con Paulo, pero ya está. Él está triste por no venir a la selección, de no poder jugar en River Plate porque es super sano. Está bien, porque han pasado muchos días", aseguró.

Detallando que "al principio sintió malestares y dolores, como a todas las personas que les da el tema, a algunos les viene más grave. Lo vieron en los exámenes y prefirieron no exponerlo y cuidarlo".

Ítalo lamenta la situación porque Paulo Díaz "no toma, no fuma, pero está expuesto a este tema igual que todo el mundo que sale y debe trabajar. Las cosas pasan por algo. Es lamentable, pero debe recuperarse bien y después será un recuerdo".