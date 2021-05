Leonardo Gil, Brayan Cortés y Paulo Díaz entre los ausentes en la nómina de Martín Lasarte para los duelos eliminatorios ante Argentina y Bolivia

La selección chilena volverá al ruedo eliminatorio cuando enfrente el jueves 3 de junio a Argentina en Santiago del Estero y a Bolivia el 8 del mismo mes en San Carlos de Apoquindo.

Martín Lasarte presentó la nómina de jugadores este lunes donde destacan los cracks de la Generación Dorada como Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez.

La nómina de la Roja tiene varios ausentes, los que pasamos a repasar:

La nómina oficial de la selección chilena (La Roja)

Brayan Cortés

El arquero de Colo Colo fue titular incluso en un partido de eliminatorias cuando Chile empató 2-2 con Colombia en el Estadio Nacional.

Llama la atención la ausencia de Brayan Cortés considerando que es una de las figuras del cuadro albo y en el Superclásico mostró sus credenciales cuando salvó el arco ante un cabezado de Diego Carrasco.

Paulo Díaz

El central de River Plate no está en la nómina no por una decisión de Martín Lasarte, si no porque el central fue uno de los múltiples contagiados de su cuadro y al parecer no se ha recuperado del todo.

Paulo Díaz es una baja sensible para la Roja por el nivel que viene mostrando en el exigente equipo de Marcelo Gallardo.

Nicolás Díaz

El capitán del Mazatlán era jugador seguro en las nóminas de Reinaldo Rueda e incluso fue titular en el debut eliminatorio ante Uruguay.

Nico Díaz es el capitán de su cuadro mexicano y jugó una buena temporada donde incluso marcó dos goles.

Niklas Castro

El delantero del Aalesunds FK fue uno de los jugadores que llamó Reinaldo Rueda a la selección y al parecer no tuvo la misma suerte con Martín Lasarte.

Leonardo Gil

El nacionalizado chileno fue parte del microciclo del nuevo técnico de la selección chilena, pero no le alcanzó para entrar en la nómina final.

Leonardo Gil desde que llegó a Colo Colo ha sido la figura del cuadro albo marcando goles en los dos clásicos que le tocó jugar y entregando el equilibrio en el mediocampo del Cacique.