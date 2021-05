¡Alerta en la Roja! Aseguran que Paulo Díaz está descartado en la selección chilena para las eliminatorias y la Copa América

La selección chilena se prepara para un mes de junio cargado de acción. La Roja saltará a la cancha para una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 para luego disputar la Copa América 2021.

El equipo de Martín Lasarte tendrá que enfrentar un calendario lleno de fútbol y para el que necesitarán varias opciones. Pero lamentablemente, Machete recibió este domingo una mala noticia al respecto.

Y es que según informó Radio ADN, Paulo Díaz quedó totalmente descartado para disputar los encuentros. El defensor de River Plate, que está contagiado con coronavirus, habría sufrido problemas físicos que le impedirán estar al 100% para ambos torneos.

Díaz sería una de las bajas de la Roja para eliminatorias y Copa América. Foto: Agencia Uno

La información asegura que "si bien aún no hay un reporte oficial por parte del cuadro “millonario”, lo cierto es que el ex Palestino no vendrá al país para calzarse la camiseta del ‘equipo de todos’, por lo que Lasarte tendrá que apelar a otras alternativas para armar el bloque defensivo".

Esto pone en problemas a Lasarte, quien ahora estará obligado a manejar alternativas sin una de sus piezas más importantes en la última línea de la Roja. No obstante, jugadores como Francisco Sierralta, Guillermo Maripán o Gary Medel podrán estar a la espera de una nominación.

Por ahora, en Juan Pinto Durán esperan por la confirmación desde el cuerpo médico de River Plate para entregar la nómina para las eliminatorias, que se dará a conocer este lunes.