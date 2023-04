Héctor Pinto y Hugo González, históricos de la selección chilena y entrenadores con pasos por las divisiones menores del fútbol chileno, conversaron con RedGol sobre el duro debut de la Roja en el Sudamericano Sub 17.

Históricos piden confiar en la Roja Sub 17: "Es meritorio lo que hicieron ante Brasil"

Sudamericano Sub 17

La selección chilena tuvo un duro debut en el Sudamericano Sub 17. Tras una primera fecha libre, los dirigidos de Hernán Caputto enfrentaron en la segunda jornada a Brasil, que demostró su jerarquía y terminó goleando por 3-0 en el torneo donde se disputan cupos al Mundial de la categoría.

Ahora, el combinado nacional vivirá una sermana cargada en donde enfrentará de manera ininterrumpida a Uruguay, Colombia y Ecuador, el resto de las escuadras del Grupo A. Así, debe sacudirse lo más pronto posible del duro golpe brasileño y salir a buscar puntos para terminar la fase grupal entre los tres primeros.

Y hay que confiar en este equipo, dicen dos exseleccionados y entrenadores que conocen de cerca el fútbol formativo de nuestro país. Para Héctor Pinto y Hugo González, quienes conversaron con RedGol tras la caída, el debut con goleada no debe ser una condena.

"Un inicio con Brasil no es fácil, hay una cierta presión. Vienen otros partidos, a Chile le tocó un partido bastante complicado, pero hay que tener fe. No fue un buen partido ante Brasil, que siempre es un candidato a ser campeón, pero hay que ver los otros rivales", dice el Negro Pinto.

"El otro partido tiene que ser mejor, hay que ordenarse un poco más a nivel defensivo y mejorar del medio hacia arriba para hacer más ocasiones. No fue un buen comienzo, pero hay que tener fe", continúa.

El hombre que ha dirigido a las categorías Sub 20 y Sub 23 de la selección nacional desglosó las falencias de Chile: "Estuvo muy mal defensivamente, sobre todo la línea de los últimos cuatro, no sabían a quien marcar, creo que están muy mal sincronizados, les faltó comunicación".

Por su lado, González, con pasos por las divisiones menores de Colo Colo, destaca lo hecho por Chile. "Brasil es potencia mundial y eso que no jugaron todas las figuras que tienen, faltaron chicos del Flamengo y Endrick, vendido al Real Madrid. Pero Chile hizo un buen primer tiempo", dice.

"Nunca dejaron de luchar y trataron de revertir el resultado. Los que critican a estos chicos no saben la envergadura del futbol brasileño, es meritorio lo que hicieron. Los brasileños siempre meten seis o siete goles, pero Chile, con todas sus carencias tácticas, se clavó", cierra.