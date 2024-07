El escándalo que se vivió entre jugadores de Colo Colo y Unión Española en el Monumental terminó con cuatro jugadores expulsados. Un asunto que fue abordado con Redgol por Hugo González, ex defensa del Cacique.

El entrenador de las divisiones inferiores albas manifestó que hubo mucha exageración por parte de algunos jugadores, pues no encuentra que haya sido tan grave. “Incluso en el tumulto no fue tanto lo de Cortés, no debió haberlo hecho, pero no es una tremenda agresión ni que le haya pegado un gran golpe”, confesó.

Luego indicó que “lo de este chico Aránguiz que empuja casi en la cara a Saldivia también fue agresión, todo eso es innecesario. Tienes que mantener la calma, pero no es para juzgarlo porque cuesta en esa situación”.

La jugada entre Adamo y Palacios que desató la furia en el Monumental

La simulación de los jugadores

Para Hugo González el gran problema es que los jugadores hoy finge muchas cosas. “El futbolista actual está exagerando todo lo que son las infracciones, parece que no ven el fútbol europeo”, sostuvo.

Entiende que “los latinos somos así” y grafica un hecho: “Les ha dado por pegarle al piso cuando les hacen un foul para que el árbitro diga le pegaron fuerte, pero algo pasa aquí”.

“La reacción la exagera el futbolista actual. Tras el empate, 5 o 6 jugadores de Unión se tiraban al piso”, sentenció quien fuera el formador de Arturo Vidal.

Habrá que ver el casito que aplica el Tribuna del Disciplina para los jugadores, luego de que el árbitro Diego Flores informara “conducto violenta” y “uso de fuerza excesiva sin balón de por medio”.