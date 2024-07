La teleserie del arribo de Mauricio Isla a Colo Colo vive un nuevo capítulo, el que se produjo luego de la sufrida victoria de los albos sobre Unión Española en el estadio Monumental.

Una noche polémica se vivió en Macul, donde el Cacique se impuso por 2-1 con un gol de Cristián Zavala en tiempo agregado y una pelea gigante en los instantes finales, que dejó tres expulsados.

Tras ello, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló con los medios de comunicación y contó que la llegada de Isla a Colo Colo se había frustrado.

La respuesta de Isla a Mosa

El empresario nacido en Siria fue claro en decir que el lateral derecho, junto a su entorno, rechazaron las tres ofertas que le presentó ByN.

“La señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que a él no le interesa“, dijo Mosa.

Esas palabras hicieron eco de inmediato en Mauricio Isla, quien ocupó sus redes sociales para responder: “increíble cuando quieren quedar bien, impresionante“, indicó de entrada el formado en Universidad Católica.

La respuesta de Isla a Mosa.

“Primero que pedí 70 millones, segundo que pedí 60 millones, tercero que pedí 50 millones. Y ahora que no quiero ir jajajaja, más respeto“, agregó.

Para finalizar, Mauricio Isla expresó que “milagro que juego al fútbol para los hinchas y para la familia… no para los dirigentes“.

La llegada de Mauricio Isla a Colo Colo está más que entrampada y ByN va a tener que buscar otras alternativas.

