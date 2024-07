Colo Colo empieza a tirar la toalla con Mauricio Isla "La señal que da es que no quiere venir"

Uno de los nombres que con más fuerza ha sonado en el mercado de fichajes de Colo Colo es el de Mauricio Isla. Pero luego de varias semanas de espera y negociaciones, todo parece que no terminará bien. Así al menos lo dejó ver Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro.

Fue después de la postrera victoria alba sobre la Unión Española en la 16° fecha del Campeonato Nacional 2024. De hecho, el periodista Daniel Arrieta informó que la concesionaria del Cacique había decidido saltarse a la agencia AIM Fútbol por sus continuas respuestas negativas.

“Le dijeron ‘esto hay’ Y Mauricio Isla dijo ‘perfecto, acepto’. Al rato llamaron los representantes y dijeron ‘ya, el acuerdo está’. Pero Colo Colo tuvo que llamar directamente al jugador porque con los representantes no llegaban a acuerdo. Ahora queda destrabar la salida de Independiente”, reportó en la transmisión de TNT Sports.

Pero eso no tuvo mucha relación con lo expuesto por Mosa al cabo de la jornada, que terminó con un escándalo de cuatro expulsiones. “Hicimos tres ofertas y las tres fueron rechazadas. En este momento estamos viendo otras alternativas”, aseguró el empresario de origen sirio que vive su tercer ciclo como timonel de ByN.

Aníbal Mosa habló claro sobre el fichaje de Mauricio Isla. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“La señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que a él no le interesa“, detalló Mosa. Una señal clara de que en los albos piensan tirar la toalla en el fichaje del icónico lateral derecho bicampeón de América con la Roja. El apellido de Isla ni siquiera era el top en la lista de prioridades. El deseo de Almirón era Matías Catalán. Y él mismo lo aclaró.

Colo Colo le mete presión a Mauricio Isla con una drástica decisión

Colo Colo dio un mensaje que suena a ultimátum en la negociación por Mauricio Isla. “Lo que dijo el presidente es tal cual”, dijo el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón. El Loro no quiso añadir más palabras. Le pareció que Aníbal Mosa había sido lo suficientemente claro.

“Me llama la atención porque pensamos que, por lo que nosotros habíamos escuchado, tenía muchas ganas de venir. Cuando uno hace una oferta, o hace dos, por lo general recibe una contrapropuesta y lo que recibimos fue una negativa. Las tres veces, así que me llamó la atención”, dijo Mosa.

Algo que apunta directamente a la capacidad de negociación de los agentes de Isla: Arturo, Ignacio y Matías Jímenez. Las iniciales de AIM, una agencia que también cuenta con la participación europea del español Alejandro Santisteban. “Estamos trabajando. Nada está cerrado, todas las cosas siempre siguen abiertas“, expuso el puertomontino.

Mauricio Isla ante Colo Colo. (Jose Alvujar/Photosport).

“Pero nosotros no nos quedamos con un solo nombre. Estamos trabajando por el lado para ver de qué manera satisfacemos las necesidades del entrenador del equipo“, añadió Mosa. Sí o sí hay que cumplir uno de los anhelos de Almirón: reforzar el carril derecho del equipo, que tiene como indiscutido a Óscar Opazo.

“Creo que no corresponde ventilar números, ni situaciones de esas, no creo que sea bueno ni para el jugador ni para la institución. Lo único que puedo decir es que la institución hizo tres propuestas y las tres fueron rechazadas. Esperamos avanzar en otras conversaciones. Una vez que tengamos al lateral hablaremos con el cuerpo técnico para ver si se cierra el plantel”, aclaró Aníbal Mosa. Tiempo hay. Aunque cada vez menos.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!