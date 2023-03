Universidad de Chile rescató un empate sin goles frente a Colo Colo en el estadio Monumental por el Superclásico 193 del fútbol criollo. El partido válido por la octava fecha del Campeonato Nacional resultó ser un duelo para la siesta entre un Cacique que “le servía” no perder y un Chuncho que, más allá de mantener la racha sin triunfos, rescata un punto en Macul.

El encuentro fue para el olvido y las críticas se dejaron caer como temporal por el discreto y pobre espectáculo visto sobre el terreno de juego. En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex Universidad de Chile, Héctor Pinto, fue duro en el análisis.

“No fue horrible, fue espantoso. Muy malo, no sé cómo le pueden llamar superclásico. Hubo dos equipos que no mostraron absolutamente nada. Era vulgarmente una pichanga. No rescato nada. No sé si el empate y el punto puedan favorecer, pero me hubiese gustado un resultado con otro sabor y optimismo para adelante. Esto me hace retroceder. Vi una U que sólo le preocupó no perder”, dijo el otrora atacante y DT del Chuncho.

Agregó molesto: “mira dónde están haciendo jugar a Darío Osorio: de la mitad para atrás. Lo hacen perder sus virtudes. Eso está pasando en la U y a mí no me gustan. No vi un equipo sobrio. Se contentó con el punto sin fútbol. Busca el empate, pero con otro tipo de fútbol. Para mí esto es un retroceso”.

Otros históricos azules

Por su parte, Patricio Mardones consideró que “el partido es uno de los clásicos más malos que he visto. Nada que rescatar. Para la gente que fue al estadio, la expectativa que había generado, y técnicamente fue un duelo malo. La U no jugó nada y creo que Colo Colo trató de jugar un poquito más, pero fue un partido muy malo”.

“Pellegrino respetó demasiado el tema de los clásicos, la U no jugó a nada e intentó no perder, nada más. Es lamentable el espectáculo tanto de Colo Colo como de la U”, complementó.

En tanto, Francisco Las Heras considera que “debe ser uno de los más malos que he visto entre la U y Colo Colo. Realmente malo, sin emociones, sin jugadas claras de gol, nada. Realmente es un partido que no le puede gustar a alguien que le guste el fútbol, mientras Cristián Olguín sostiene que fue “horrible, me parece que fue el clásico más fome de la historia, malo. Entraron a no perder los dos equipos. Me preocupa el chico Osorio, porque le están quitando las habilidades que tiene, él va hacia arriba y contra Colo Colo siempre fue para atrás a defender, nunca para atacar. Es preocupante porque tiene muchas condiciones”.

Por último, Roberto Reynero sentencia que “no vi nada, un fútbol mediocre de ambas partes. La U jugó al pelotazo y Colo Colo tuvo una o dos, pero como espectáculo, nada. La U se cuidó más por no perder que por buscar le partido. Se podía ser romper los años que nos tiene de caseros, pero como espectáculo nada. Mal llamado Superclásico, hace tiempo que no teníamos un clásico tan bajo de nivel en lo colectivo, individual y con muy poca creatividad del mediocampo. Si le ponemos nota, un 3,5”.