Hugo González, entrenador de las divisiones menores de Colo Colo y formador de Arturo Vidal, confesó en diálogo con Redgol que no cree que el King tenga en sus planes venir al Cacique en caso de que se adelante su salida de Flamengo.

Formador de Arturo Vidal no cree que el King vuelva a Colo Colo después de Flamengo

El futuro de Arturo Vidal es un enigma. Mientras la prensa brasileña adelanta que Flamengo buscará su salida después del Mundial de Clubes, los hinchas de Colo Colo se frotan las manos con el esperado retorno del Rey. Sin embargo, en el círculo íntimo del King no se inclinan por ninguna alternativa.

Es lo que explica Hugo González, el orgulloso formador del ex jugador de Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter, quien cree que todavía no es tiempo de que su hijo pródigo regrese al estadio Monumental. En diálogo con Redgol, el entrenador de las divisiones menores de Colo Colo reflexiona sobre los próximos pasos del bicampeón de América.

"Si bien es cierto que a lo mejor lo pongan a la venta, eso no significa que se vaya a venir a Colo Colo o que se vaya a ir de Flamengo. Si se dan todas las opciones, a lo mejor Arturo prefiere otra opción que volver a Chile. Creo que va por ahí. Si hay opción, buscará un fútbol más importante que el chileno", apunta Hugo.

"A Vidal le quedan un par de años más jugando afuera"



En ese sentido, Hugo González cree que la carrera de Arturo Vidal seguirá en el exterior, independiente de la determinación que tome Flamengo después de la participación del equipo en el Mundial de Clubes de Marruecos. "Le quedan un par de años más jugando afuera y después puede volver fácilmente a Chile", explica el estratega.

"Arturo va a dar la pelea, va a querer quedarse allá (en Flamengo), no se va a querer venir. Y al estar en un equipo como el Flamengo, obviamente no va a querer salir. No va a tirar la toalla tan fácil, al contrario: seguirá batallando y demostrando las capacidades que tiene", asume González, que trabajó con Vidal hasta su salto al primero equipo de Colo Colo.

Por eso, el DT pide paciencia a los fanáticos albos. "Todos los colocolinos esperan que Arturo llegue y que llegue en buenas condiciones físicas y futbolísticas, pero lo que uno ve desde fuera es que él va a dar la pelea absolutamente y que si no sigue, buscará otro equipo tanto o más importante que Flamengo", completó.

Arturo Vidal tiene su próximo compromiso con el conjunto rubronegro este sábado, cuando Flamengo se enfrente con Al Ahly por la final del tercer lugar del Mundial de Clubes, en Rabat. Posteriormente, el Mengao regresará a Brasil para enfrentar una racha de cinco partidos en dos semanas, por el Campeonato Carioca y la final de la Recopa Sudamericana.