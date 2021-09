El jugador de Inter Miami, Robbie Robinson, sorprendió a todos y decidió dejar la concentración de la selección chilena para tomarse el tiempo de decidir si prefiere vestir la camiseta de Chile o la Estados Unidos. Los ofuscados comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar y las comparaciones con Ben Brereton abundaron a sólo horas del arranque de las Eliminatorias.

La selección chilena sufrió un insólito e inesperado revés a sólo horas del arranque de la triple fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, luego de que el delantero Robbie Robinson decidiera abandonar la concentración del equipo para regresar a Estados Unidos.

La noticia que llegó en la antesala del vital choque de La Roja ante Brasil fue anunciada inicialmente por "motivos personales", pero luego fue el propio jugador del Inter Miami quien explicó sus razones a través de redes sociales.

El hijo de madre chilena reveló que quiere tomarse el tiempo de meditar si es que desea realmente defender la camiseta de Chile o eventualmente la de Estados Unidos. "He decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs".

Las palabras del artillero de la MLS cayeron balde de agua fría para los fanáticos, que no tardaron en invadir el Instagram de Robbie con duros mensajes de ofuscación ante su determinación de abandonar el barco justo antes del partido con Brasil.

"Ben Brereton hay uno solo", escribió el usuario Nico Zúñiga, alcanzando casi diez mil likes en aprobación a su comentario.

Otro internauta les respondió a Robinson que "si dudas y te quieres ir por lo fácil elige USA, no así otro delantero que que eligio Chile por sobre Inglaterra".

"No estamos ni ahí con vo. Tenemos a Ben 10", "Ni Juan Carlos Gaete se atrevió a tanto", "No te dio la perso, vira nomás", "No vuelvas más" y "Deja cerrado, porfa", fueron algunos de los comentarios más cariñosos que recibió el artillero.

Robinson no sabe si quiere jugar por Chile o por USA.

Pese a que la determinación de Robbie deja en jaque a Martín Lasarte respecto de alternativas en ataque, lo cierto es que La Roja deberá reagruparse rápidamente pensando en el trascendental duelo de este jueves a las 21:00 horas ante Brasil en la primera de las tres jornadas de Eliminatorias que se avecinan.

