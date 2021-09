Lo que era un sueño para Robbie Robinson puede terminar en pesadilla ya que el nacido en Estados Unidos pero de madre chilena abandonó la concentración para volver a Estados Unidos.

La ANFP emitió un escueto comunicado donde explica que el delantero del Inter de Miami "fue liberado de la convocatoria de la Selección Chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia".

Agregando que "la decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista".

El propio Robbie Robinson ocupó su cuenta de Instagram para agradecer la buena acogida que tuvo en Chile, pero dejó muchísimas dudas respecto a su futuro en el equipo de todos.

Robbie Robinson explica sus motivos para volver a Estados Unidos y dejar la concentraciómn de la selección chilena (Instagram)

"Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado", escribió.

El atacante explica que "en este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs".

Robinson deja en jaque a Martín Lasarte que lo tenía como opción para ser una alternativa en ofensiva y aún no queda claro si será reemplazado -al menos- para los duelos ante Ecuador y Colombia.