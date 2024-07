El delantero estadounidense de madre chilena, Robbie Robinson, no lo pasa bien. El jugador que pudo ser seleccionado nacional en la Roja, y que cumplirá 26 años el próximo 17 de diciembre lleva casi un mes sin club.

Robinson terminó contrato en la Major League Soccer con el Inter Miami el pasado 29 de junio y, desde entonces no tiene certeza ni claridad sobre su futuro. De hecho, sus problemas comenzaron antes…

Específicamente el gran problema de Robinson empezó con la llegada de Lionel Messi a mediados de 2023. El arribo de la Pulga dejó al estadounidense-chileno cada vez con menos opciones.

Como si fuera poco, una seguidilla de lesiones lo han afectado en el último tiempo, haciéndole aún más difícil tener continuidad. La última fue en febrero, cuando sufrió una molestia en un gemelo, terminando la temporada sin minutos.

El agravio a la selección chilena

Sin posibles clubes en la órbita para continuar su carrera, Robbie Robinson vive un drama pese a que tiene la posibilidad de negociar como jugador libre.

Cabe recordar que Robinson provocó un terremoto en la selección el 2021 luego de ser nominado por Martín Lasarte para la fecha triple de eliminatorias ante Brasil, Ecuador y Colombia.

El fugaz seleccionado chileno se quedó sin club hace un mes.

El atacante ya estaba integrado a la concentración de la selección chilena, pero abandonó Juan Pinto Durán tras arrepentirse de aceptar el llamado de la Roja, sólo horas antes del partido contra Brasil.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, dijo días después el mismo Robinson en entrevista con Miami Total Fútbol.