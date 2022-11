Gabriel Suazo enfrentó los medios de comunicación en la antesala del segundo partido amistoso de la selección en suelo europeo, enfrentando a su similar de Eslovaquia este domingo 20 de noviembre a las 9:30 (hora de Chile) en Bratislava.

El capitán de Colo Colo y lateral izquierdo en el equipo de todos fue uno de los buenos elementos en la pasada derrota ante Polonia, subiendo y bajando constantemente por su banda y buscando ser un aporte a ese gol que lamentablemente nunca llegó.

En conferencia de prensa Gabi afirmó que “queremos salir a ganarle a Eslovaquia, como lo hicimos ante Polonia, que demostramos que en los 90 minutos. Fuimos el equipo que buscó el gol de todas las formas, lamentablemente una desconcentración a este nivel te juega una mala pasada y tenemos que mejorar en ese aspecto, pero poco a poco nos vamos sintiendo más cómodos con lo que quiere el técnico”.

“No es sencillo entrenar un día y medio y enfrentar un partido de esa magnitud. Lo hicimos de buena forma y esperamos repetir ante Eslovaquia para llevarnos la victoria”, agregó.

¿Y cómo evalúa su rendimiento? ¿Se siente ya titular con Berizzo? Suazo sabe que la competencia es dura y así lo hizo saber al responder que “así como adueñarme, hay jugadores muy buenos en mi posición. Está Eugenia (Mena) que no pudo venir por una lesión que está arrastrando. Alex (Ibacache) que está compitiendo conmigo en esta situación. Yo siempre compito en entrenamientos y en partidos para poder jugar de titular el siguiente partido. Así que como adueñarme, no estoy completamente seguro, pero obviamente siempre busco ser titular y jugar de la mejor forma”.

“Me siento en el mismo lugar en el que comencé, siempre peleo un puesto en cada entrenamiento, tratar de hacerlo lo mejor posible para ser llamado. No encuentro que ahora me haya ganado un puesto ni que de acá no me va a mover nadie, al contrario, tengo que seguir demostrando por qué me llaman, por qué me citan constantemente, es una responsabilidad tremenda y mi sensación va a ser la misma si juego 50 o 60 partidos en la selección, porque vienen los mejores, en su mejor momento”, concluyó.

