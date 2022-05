La selección chilena vive un incierto panorama en la actualidad, donde seguramente la duda más importante de todas para resolver es saber quién será el director técnico de cara al nuevo proceso ya pensando en jugar las clasificatorias al Mundial de 2026, donde Sebastián Beccacece es uno de los nombres que aparece como opción.

Y dicha posibilidad encanta a Francisco Meneghini, actual DT de Everton y gran amigo del hoy por hoy entrenador de Defensa y Justicia, y así se encargó de dejarlo claro en el podcast Pelotazo Al Vacío en conversación con el periodista deportivo Jorge Gómez.

Tras ser consultado por cuales son las características que han llevado a varios a postular su nombre para tomar el banquillo del Equipo de Todos, Paqui no dudó y llenó de flores al estratega de quien fue ayudante técnico en Universidad de Chile en 2016 y Defensa y Justicia en 2017, y con quien comparte mentores.

“Tiene todo para ser el técnico de Chile. Conoce el medio, trabajó varios años acá en clubes y selección, conoce a muchos de los jugadores que están. Por más que no esté trabajando acá obviamente sigue el torneo, sigue la selección y está al tanto", indicó de entrada.

Tras eso, destaca que una gran ventaja es que "tiene la idea y filosofía de juego que potencia a esta generación. Claramente este equipo siempre rindió mejor cuando fue protagonista, cuando jugó para adelante, cuando se sintió valiente, y él tiene eso. Y obviamente el conocimiento de lo que es trabajar en una selección.”

Inmediatamente después, Pelotazo le consultó a Paqui sobre las cosas que puede haber obtenido de parte de sus mentores, Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, y el entrenador del cuadro Oro y Cielo fue claro.

“Tiene cosas, de hecho él empieza su camino en esto siguiendo a Marcelo y después estuvo mucho tiempo con Jorge, entonces claramente tiene cosas. El punto en común entre los tres creo que es la intención general y eso es dominar los partidos", señaló.

Además, destaca las ganas de los tres de siempre querer dominar "el rival y la pelota, que el partido pase mucho por lo que haces tú y poco por lo que hace el contrario, no ser un equipo acomplejado, romper esos complejos y temores e ir al frente, con inteligencia, con un plan, pero ese es el punto en común que tienen los tres. Y después Seba es una persona muy inteligente, y estoy feliz de que esté demostrando que es un entrenador genial”.

Para cerrar, a Meneghini le preguntaron por las cosas que le faltan a él para ser candidato a La Roja, y sinceramente contestó que todavía le falta “mucho, mucho, mucho. Estoy recién en mi cuarto año como entrenador, es decir, tengo claro que se me han dado las cosas rápido por circunstancias, porque empecé a trabajar joven en esto, creo que estoy próximo a cumplir cien partidos en Primera División y con 33 años no es algo común".

"Me queda mucho camino por recorrer, por mejorar, etapas por quemar y he aprendido, desde que empecé hasta ahora, que en esta profesión planificar mucho no sirve para nada y lo único que te puede dar es problemas, así que estoy totalmente enfocado en el presente, dando lo mejor de mí para Everton, un club en el que estoy muy contento y muy feliz, y sigo en ese proceso de conocimiento del club y quiero hacer una muy buena temporada con el equipo”, concluyó.