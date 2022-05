Gary Medel sostiene que el rendimiento que alcanzó la selección chilena de Sampaoli fue superior a la de Bielsa, aunque el veradero maestro de la generación dorada fue el ex técnico del Leeds, pues transmitió un mensaje único al plantel.

Gary Medel no olvida sus raíces en el fútbol y por eso destaca a quien cree que fue el entrenador más importante de la generación dorada de Chile: Marcelo Bielsa. A pesar de que no se ganó nada con el rosarino, el legado que dejó con los jugadores fue la clave del éxito.

Así lo reveló el Pitbull en una entrevista con Las Últimas noticias, donde destacó a Sampaoli como la mejor etapa de la Roja en cuanto a resultados, pero no así por aprendizaje.

"Con Jorge logramos el peak de rendimiento, además de clasificarnos al Mundial de Brasil y ganar la Copa América. Los números y la historia están ahí. Sin embargo, para mí, el número uno fue el profe Marcelo Bielsa", contó el formado en la UC

Esto debido a que fue un verdadero profesor para los futbolistas. "Nos enseñó cosas demasiado importantes. Por ejemplo, cómo pararnos en el campo de juego. Nos cambió la mentalidad. A mí no me hizo agrandado, me hizo competitivo. Igual que a mis compañeros", detalló.

"Lo mostramos en el Mundial de Sudáfrica. Ahí creo que se formó el mejor plantel de la generación. Éramos como una familia. No todos amigos y hubo algunos problemas, pero en la cancha éramos unos animales, nos queríamos comer el mundo", manifestó Medel.

De todas formas sostiene que lo de Sampaoli también fue excelente. "La mejor época fue cuando fuimos al Mundial de Brasil, ganamos las dos Copa América y alcanzamos el mejor ranking FIFA de la historia. Ese periodo es de cinco años, más o menos, entre 2013 y 2018", añadió.

Finalmente cree que son lo mejor que ha pasado por la selección. "Siento que sí es la mejor generación en la historia de Chile. Ganamos dos Copa América y ya con la que ganamos en Chile creo que pasamos a ser la mejor generación. Ojalá que llegue otra que nos supere. Eso sería bueno para Chile", finalizó soñando un futuro esplendoroso.