Gary Medel destaca por su versatilidad en la cancha, pero hay un puesto que le encanta: el de defensa central. Marcelo Bielsa fue uno de los que más le sacó provecho en esa posición y el Pitbull guarda grandes recuerdos de esa época en La Roja.

Así lo comentó en ESPN F Show. El Pitbull, titular indiscutido en la defensa del Bologna, hizo una evaluación de los clubes por lo que ha pasado, destacando lo aprendido junto al Loco.

"Esa posición siempre me encantó, de defensa. Siempre me acomodó, más con los jugadores que estaban con el profe Bielsa en ese entonces. Jugué mucho en el mediocampo, pero ahora miro los recuerdos con Bielsa, que para mí es el número uno, y aprendí mucho. En el Inter con Mancini empecé a retroceder: me puso atrás un par de partidos, pero me necesitaba al medio. En Besiktas empecé en el medio y dije que me gustaba jugar de central. Me decían que era imposible por mi estatura, pero cuando me vieron jugar y que no era problema, me acomodé y les quedó gustando, lo mismo en Bologna", dijo Medel.

El Pitbull sacó pecho ante sus cualidades como central. "Uno no está acostumbrado a ver un central de 1,70 jugar con gente grande. Gonzalo Jara tampoco es tan alto, pero teníamos otras cosas que los más grandes quizás no tienen: la viveza, el barrio, la chispeza, el timing. Jarita se veía lo que daba en el campo", comentó desde su hogar en Italia.





En su llegada al banco de La Roja, Reinaldo Rueda buscaba altura en la defensa. Pero el Pitbull le dejó claro dónde quería jugar. "Cuando me llamaron a una gira por Europa, le dije de inmediato que quería jugar de central como siempre. Me he sentido bien en la selección, en el mediocampo no hacía falta, hay jugadores importantes. Lo entendió y jugué siempre ahí", dijo Medel.

¿Se considera dentro de los mejores centrales de la selección chilena? Pese al cariño de la fanaticada chilena, el Pitbull se mantiene humilde. "Está Elías Figueroa, Alberto Quintano, el mismo Gonzalo Jara. Si Waldo Ponce no se lesionaba, hubiera sido de los mejores. Hay muchos que dieron mucho por la selección. Pero es un agrado que te lo digan, el cariño de la gente", comentó.

Su buen presente físico

Medel dedicó el último tiempo a potenciar su físico para seguir su recorrido por Europa. El Pitbull pasa un buen año con el Bologna, un contraste de la temporada pasada, la cual pasó acomplejado por algunas lesiones.

"Me siento súper bien, este año jugué todos los partidos. Cuando no fui titular fue porque venía llegando de la selección el día anterior y tuve que viajar a Udinese. No he tenido ninguna lesión este año y eso me ha ayudado, el año pasado tuve cuatro lesiones jodidas y eso me tuvo achacado, ahora me siento un aporte y bien. Hice un cambio de alimentación para mejorar mi parte física, para rendir mejor y mantenerme en Europa. Fue fundamental. Cuando me fui al Besiktas, empecé en la banca y no podía estar ahí. Luego llegué al Bologna, el primer año bien, luego muchas lesiones pero no dependían de mí, fueron del gemelo que son jodidas, otra lo mismo. Este año, ningún problema", dijo Gary.