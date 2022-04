Gary Medel y duras críticas al trabajo de Reinaldo Rueda y Martín Lasarte en la selección chilena: "No teníamos idea de juego, no sabíamos si defendíamos o presionábamos"

Gary Medel habló en extenso con ESPN F Show y uno de los tópicos abordados por el Pitbull fue el paso de Reinaldo Rueda y Martín Lasarte por la dirección técnica de la selección chilena, procesos que sumaron para el fracaso de la Roja en las eliminatorias a Qatar 2022.

La selección chilena nunca encontró el rumbo, ni con Rueda ni con Lasarte más allá que en momentos puntuales la ilusión de ver a Chile en el próximo Mundial reaparecía con algún buen resultado.

“No sé cómo explicarlo, no teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos o si presionábamos. Y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, no sabíamos. Jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta. A lo mejor no tenían los jugadores para salir a presionar, pero entonces pongamos una idea de buena defensa, contraataque, pero no teníamos ninguna idea clara”, dijo Medel.

Gary agregó que “no había ningún proyecto, al final pase lo que pase jugamos los mismos. Se metieron algunos, pero de proyecto no se vio nada. Siempre se los dijimos, que invirtieran en formación, sub 20, sub 17, que hicieran un complejo bonito y nada. Los jugadores se empezaron a ir a competencias menores con respecto a Europa, como México. Se lo dijimos a todos los presidentes, a todos los dirigentes. Lo dimos a entender y jamás nos dieron una mano con eso”.

Por otro lado se le consultó qué habría pasado si se mantenía a Rueda en la banca, lo que derivó en una reflexión sobre lo que resta de carrera para el Pitbull y cómo se toma el tema del retiro.

“No podría decir si hubiera terminado distinto con Rueda, no lo sabemos. Pero por resultados e idea de juego veníamos mal, necesitábamos un cambio. No sé si después se eligió mal, pero estuvo bueno que se arreglara el grupo, lo de Arturo (Vidal) con Claudio (Bravo), también hay cosas positivas”, expuso Medel.

El Pitbull añade que “lo importante es que haya ya un técnico porque vienen amistosos y hay que preparar lo que viene. La generación dorada será difícil igualarla, hay que esperar para que salgan muchos jugadores de la misma calidad. Eso sí, el técnico que venga no se tiene que amarrar con nadie, ni con la generación dorada, tienen que llamar al que está bien, al que juega bien, todo es de momentos. Yo quiero estar un año más en Europa para estar en la selección, ya lo dije, quiero jugar hasta que no de más y otro me saque el puesto. Es súper difícil pensar en el retiro, preparado creo que no esto”.

“Hay mucha gente que nos quiere sacar, algunos dicen que soy lento, adonde, para nada. Yo no voy a regalar mi puesto, me costó mucho sacar a Pablo Contreras y Waldo Ponce, lo hice por rendimiento, por cómo me entrené, dar el puesto así porque sí no va a pasar jamás”, sentenció Gary Medel.