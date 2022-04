Universidad Católica tuvo un complicado arranque en el Campeonato Nacional, y los malos resultados provocaron la salida del entrenador Cristián Paulucci, quien tenía muchos problemas en el camarín, siendo el más evidente el que llevaba con Fabián Orellana.

El Histórico volvió desde Europa a la UC para ser una de las figuras del fútbol chileno, pero jugó muy poco, situación que incluso analizó Gary Medel desde Italia, quien en contacto con ESPN contó que estaba muy preocupado con lo que pasaba con el ex Valencia.

"No entiendo lo del Fabi Orellana, le pregunté al Chapa Fuenzalida, a los cabros de Católica, porque el Fabi tiene su genio, y me dicen que está súper positivo, que se entrena bien, que le da para adelante, que no está amurrado. No entiendo, no podría decir más porque pasa por el técnico. Estuvo 12 años en Europa, es inexplicable que no estuviera nunca en el equipo titular o por último alternativa. Ni lo citaban, es raro, no se entiende. Lo conocemos de chico, sabemos de su calidad, debería estar sí o sí. Me gustaría jugar con él de vuelta, creo que le queda un año más así que aguante un poquito", dijo el Pitbull.

Luego, analizó el momento de la UC, señalando que los refuerzos no estuvieron muy bien escogidos en la temporada 2022, y recalcó que su ex compañero Nehuén Paz no ha estado a la altura.

"Deberían haber traído jugadores, sin desmerecer a los que llegaron, pero para ser titulares y no ser banca. Sólo ha jugado Nehuén Paz y no ha estado bien, pero es normal porque todo el equipo está bajo. Pero había Libertadores, faltó ambición para llegar más lejos", explicó.

Luego, le dijo a los hinchas de Católica que él nunca recomendó al defensa central argentino para que llegara a San Carlos de Apoquindo.

"A mí nadie me preguntó por Nehuén, ni como jugador, ni nada siendo que estuvo conmigo dos años. Fue súper extraño, sabían que jugó conmigo en Bologna y ninguna recomendación siquiera. Él sí me preguntó por el club, acá se entrenaba súper bien, un león. Le dije todo lo que sabía de la institución, puras flores. Me llamó la atención que no se contactaran, tengo buena relación con la mayoría de los que están, los dirigentes, el Tati Buljubasich, Juan Tagle, fue extraño. Igual les diría que sí, porque lo veía entrenar a Nehuén y todo lo que hizo fue positivo", argumentó.