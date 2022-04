La importancia de Universidad Católica en el fútbol chileno se ve reflejada en que muchos entrenadores emblemáticos pasaron por el banco de la Franja, mientras que ex jugadores o ayudantes en el cuadro cruzado hoy dirigen en diferentes clubes o selecciones nacionales. Cristián Basaure, ex futbolista formado en ese elenco, detalla las claves del éxito.

Universidad Católica es una institución modelo en el fútbol chileno que hoy cumple 85 años. Constantemente desarrolla un trabajo integral en todas las facetas para que el club pueda ser una de las potencias deportivas de la actividad, entregando valores y formación que saben absorber muy bien quienes pasan por ahí.

Eso se ve reflejado en la historia, donde se ha transformado en una especie de "cantera" de entrenadores para el fútbol chileno, lo que da cuenta de la importancia de este club a nivel nacional.

Un referente cruzado en la década de los 40 marcó para siempre a la selección y a muchos entrenadores que luego fueron sus discípulos: Fernando Riera. Si bien se formó en Unión Española, estuvo once años jugando en los cruzados antes de partir a Europa. En ese continente cerró su ciclo como futbolista e inició el de técnico, antes de recalar en la Roja y hacer una revolución para el Mundial del 62.

En esa época empezaba a aparecer Ignacio Prieto, otro gran referente de los cruzados y que marcó una época en el fútbol chileno. Tras su carrera se sentó en la banca de la Franja y ahí ganó dos campeonatos nacionales (1984 y 1987), una Copa de la República y una Copa Chile. Además, fue subcampeón de la Libertadores en 1993.

Por la UC también pasó Manuel Pellegrini, donde si bien no salió campeón se logró consolidar como DT antes de sus experiencias en el extranjero. De hecho su relación Néstor Gorosito y Alberto Acosta lo llevó a dar el gran salto, al ser recomendado a San Lorenzo.

En este siglo, Juvenal Olmos marcó pauta hace 20 años. Logró salir campeón el 2002 con una forma de entrenamiento muy especial para la época y luego dio el salto a la selección chilena, en otra muestra de lo fuerte que es la banca de la UC.

También marcó una era Jorge Pellicer, que tras ascender al primer equipo logró salir campeón en San Carlos y ese logro lo repitió con Huachipato, mientras que con la Universidad de Concepción conquisó la Copa Chile. Además, dirigió muchos otros clubes como Audax Italiano o Unión Española.

Quien también tuvo una especie de "graduación" al dirigir Católica fue Mario Salas, quien consiguió un bicampeonato, logró dar un salto al extranjero y luego recalar en Colo Colo, con poca fortuna en el Monumental. De hecho, los albos se volvieron a fijar en otro DT que estuvo en San Carlos: Gustavo Quinteros.

Más allá de esos nombres emblemáticos, muchos ex jugadores o técnicos que pasaron por la UC hoy se encuentran dirigiendo a clubes o selecciones. Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic, dos canteranos, están en la Sub 20 formando jóvenes.

En el medio local, Nicolás Núñez, que también se formó en Las Condes, hoy dirige a Magallanes en Pimera B con mucho éxito al tenerlo en el liderato. John Armijo, que trabajó en el cuerpo técnico de Quinteros, encabeza el cuerpo técnico de Barnechea. En tanto en Primera División Juan José Ribera entrena a Audax Italiano.

Cristián Basaure, ex jugador formado en la Católica y que actualmente comenta en TNT Sports, entrega las claves de este éxito cruzado sobre la formación de entrenadores y detalla lo que se desarrolla hoy en el cuadro cruzado.

"Hay un factor importante que influye en esta camada de entrenadores que históricamente saca o crea Católica: como política institucional los forma. Sostiene proyectos y ese punto es relevante", manifiesta.

Agrega que "en la historia en general y en la etapa formativa hay un vínculo entre el club y ex futbolistas. La institución no se olvida de ti, te forma si quieres entrenar. Hoy están los hermanos Álvarez, el Nano Madrid que será ayudante de Valenzuela, Seba Barrientos que se retiró y ahí está dirigiendo . Es un club ejemplar en ese sentido".

Como nombres propios a los mencionados, agrega "Arica Hurtado, Héctor Pinto, Nano Díaz. Hoy están Luis Hernán Carvallo y Rodrigo Tuto Astudillo en fútbol joven. Y si bien no todos tienen la misma línea, aunque les guste el fútbol construido y salir jugando, en la historia eso ha ido cambiando, variando. Mario Salas no era igual que el Tuto, el Milo o el Pato tendrán otra línea y eso está bueno. El fútbol es versátil, flexible, evoluciona".

Basaure cierra indicando que "dentro de todo lo que menciono, lo importante es que te acoge, te da tiempo, espacio para crecer como entrenador. Si debes estar en la Sub 12 hasta la Sub 20 lo van a hacer, o si estas en la Sub 17 pueden bajarte para que sigas creciendo. Pero no te sacan del club. Por haberme formado ahí, sé que es un valor fundamental preocuparse del ser humano".