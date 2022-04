La selección chilena vive un receso luego de haber quedado fuera del Mundial de Qatar 2022, ni siquiera tiene entrenador, porque el contrato de Martín Lasarte no fue renovado, y el estratega contó algunos secretos del camarín de la Roja tras su salida.

Machete, por ejemplo, señaló que la presencia de Ben Brereton generó algunos celos en el interior de la Generación Dorada.

"Lo de Ben era muy bueno, pero generaba algo en sus compañeros como 'fua, ahora empieza éste a jugar, ahora no juego yo', no entendiendo que podían ser complementarios, que podían jugar juntos o podía ser uno por otro", dijo el uruguayo.

De esta situación habló Gary Medel, quien no quedó conforme con los dichos de Lasarte, y negó cualquier complicación con el chileno-inglés.

"Leí un par de cosas, que a algunos le tenían bronca o le tenían envidia a otros compañeros (Brereton). Eso habla mal del profe, yo tenía otra visión de él y está dando a entender cosas negativas. Lo dijo por los atacantes, Edu (Vargas) y Alexis (Sánchez), pero qué le van a decir a Edu si es el segundo goleador de la historia de Chile, ha jugado en grandes clubes, tiene plata, lo quiere la gente, imposible que le tenga envidia a Ben", señaló a ESPN.

Luego, analizó en profundidad la situación de Brereton, señalando que es un "milagro" para Chile y le recomendó que fiche en la Premier. También tuvo loas para Joaquín Montecinos.

"Los que no han llegado es porque no han rendido. La selección es distinta a los clubes, es muy complicado. Ben es un milagro, nos hizo súper bien, es un jugadorazo, se tiene que ir a un club más grande, a la Premier y dar más, lo queremos todos, nos da una mano gigante, estamos encantados con él y esperamos que muchos sigan su ejemplo. ¿Besiktas? No, que se quede en Inglaterra o vaya a España, Serie A de Italia, clubes grandes. Hablando con él eso sí me dijo que le gusta en Inglaterra, está acostumbrado y ahí en Premier lo hace demás, fácilmente. Ben, Joaquín (Montecinos) dieron algo que nos faltaba, éramos siempre los mismos. Nos dieron un plus", complementó.