La selección chilena perdió 2-0 ante Marruecos este viernes en el amistoso disputado en el estadio RCDE del club Espanyol, en Cornella de Llobregat en Cataluña, España. La victoria de los africanos fue inapelable, así como el comportamiento del público, especialmente el de los hinchas de Los Leones del Atlas, desastroso.

Este sábado, y según revela la Agencia EFE, consideraron de “inaceptables” los hechos ocurridos en la previa, durante y después de la derrota de Chile en el estadio RCDE.

Por su parte, Mundo Deportivo en Cataluña informa que “fuentes del club blanquizul, que cedió su estado para el compromiso, consultadas por EFE, desvelan su malestar por lo ocurrido”.

Cabe recordar que en la previa del duelo hubo incidentes en los accesos. Incluso los medios españoles recogieron las imágenes de hinchas sin entradas saltándose las vallas en medio los altercados.

Durante el duelo propiamente tal se produjeron incidentes puntuales como bengalas que fueron apagadas rápidamente. El “espectáculo” llegó tras el pitazo final…

Con el final del partido se vino una mega invasión al terreno de juego con destrozos, hinchas llevándose por delante sillas y trepando por los arcos, entre otras cosas.

Según detallan en España, la seguridad estaba a cargo del Espanyol y Mossos d’Esquadra con una planificación similar a los parámetros de seguridad utilizados para los partidos de La Liga.

“En cualquier caso, Espanyol está cubierto por el seguro contratado por el organizador del encuentro. Además, desde el club detallan que ni el césped ni las porterías están dañadas, por lo que la celebración próximo partido de La Liga contra el Valencia el domingo 2 de octubre no corre peligro”, sentencia Mundo Deportivo.

