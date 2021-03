El notable gesto de Reinaldo Rueda con Francisco Sierralta

Francisco Sierralta fue uno de los valores más destacados de la nueva camada de jugadores que defendieron a la selección chilena bajo el mando de Reinaldo Rueda, por lo que el defensor nacional tiene un gran agradecimiento con el estratega colombiano.

Fue precisamente Rueda quien llamó por primera vez al zaguero a la selección adulta, en el marco de los amistosos ante Rumania, Serbia y Polonia, en los primeros partidos del cafetalero al mando de la Roja.

Sierralta respondió a la confianza del deté colombiano y se afirmó en el equipo sacando aplausos más tarde en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, y hoy, a casi dos meses de su salida del mando de Chile, el defensor elogió a Rueda.

En diálogo con ESPN, el defensor del Watford reveló un desconocido episodio junto al entrenador del combinado de Colombia:

"Rueda me hizo debutar, me fue a ver a Parma cuando no jugaba. Me dio la confianza. Se agradece, es un técnico que vio cualidades en mí. Le deseo lo mejor", confesó.