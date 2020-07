El debut mundialista de la Roja de Mario Salas: Horario y dónde ver en vivo Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013

Una nueva sorpresa presentó CDF, ya que desde este viernes transmitirá la participación de Chile Sub 20 en la Copa del Mundo de la categoría en Turquía 2013.

Torneo que tuvo a una generación que a muchos les dio esperanzas de nutrir a la Roja bicampeona, pero finalmente solo unos pocos han tenido cierto protagonismo.

El Canal del Futbol emitirá la participación completa el sábado, pero este viernes ofrecerá un adelanto por todas sus señales con el debut del equipo dirigido entonces por Mario Salas. Su rival: Egipto.

Un parejo 2-1 para Chile fue el saldo que cosecharon los nacionales en el primer partido en tierras turcas, con tantos de Nicolás Castillo y Christian Bravo .

Jugadores como Nicolas Castillo, Bryan Rabello, Felipe Campos, Igor Lichnovsky y Ángelo Henríquez eran parte de este plantel y jugaron este partido en el debut. (Foto: Getty)

Tremendo panorama y que servirá como una previa de la maratón del día sábado. Con respecto a quienes jugaron esa tarde, Salas formó con Darío Melo, Felipe Campos, Igor Lichnovsky, Andrés Robles, Cristián Cuevas, Sebastián Martínez (66' Oscar Hernández), César Fuentes, Nicolás Maturana (83' Valber Huerta), Bryan Rabello, Ángelo Henríquez (58' Christian Bravo) y Nicolás Castillo.

Día y hora: ¿Cuándo ver Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013?

Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013 será transmitidos íntegramente este viernes 24 de julio a partir de las 20:00 hrs.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013?

LChile vs Egipto en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013 será transmitidos por CDF Básico, CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde seguir por streaming Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013?

Si buscas un link para ver online Chile vs Egipto en el Mundial Sub 20 de Turquía 2013, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (disponible para clientes que tengan contratado CDF HD en DirecTV, Entel TV o Claro TV).

Por si fuera poco, durante el mes de julio las señales CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF seguirán liberadas de pago a los usuarios debido a la contingencia.