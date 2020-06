Christian Bravo lamenta su paso por la UC: "Me arrepiento de haber vuelto desde Europa, estuve botado"

La carrera profesional como futbolista de Christian Bravo inició en Universidad de Chile, club en donde realizó su formación y estuvo durante tres temporadas (2010, 2011 y 2012). Sin embargo, su historia con los Azules no es de alegría, porque no alcanzó la regularidad esperada, situación que lo llevó a jugar a Croacia.

Ante esa situación, el ahora jugador de Peñarol explicó su salida de la U y detalló en Directv Sport que “nos impregnaron desde chico el amor por la ‘U’, por la camiseta. Luego, ya grande, me di cuenta de que nos veían sólo como un producto”.

“Tengo una gran traba por mi salida de la U. Para mí fue increíble cómo salieron muchos jugadores de la ‘U’ en esa época. (Sebastián) Martínez, (Leonardo) Valencia, entre otros. No lo entiendo. Estuve desde lo ocho años en la U. Viví la quiebra. Duros momentos”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre su paso por Universidad Católica: “No tengo ninguna deuda en mi paso por la UC. Mario Salas no me tenía contemplado en la última etapa, Martín Palermo me llamó para ir a jugar a Unión Española, quería jugar, pero por las cosas del fútbol, jugué menos ahí”.

En la misma línea, mencionó que fue un error dejar Granada de España para llegar a la UC. “Yo estaba bien. Me llamó Mario Salas y yo extrañaba Chile, fuimos campeones, pero yo me arrepiento de haber vuelto desde Europa. Estuve botado. En San Luis de Quillota empecé desde cero”.

En el fútbol chileno, Bravo ha vestido las camisetas de: Universidad de Chile, San Luis, Unión Española y Universidad Católica. (FOTO: Agencia Uno)

“Perdí un año y medio de mi carrera. Me quedé pegado, criticándome por haber regresado de Europa. Por suerte tuve la posibilidad de venir a Uruguay, se dieron las cosas y ahora estoy en el más grande del país”, sentenció.

Recordemos que el futbolista chileno llegó a Montevideo Wanderers y, tras sus buenas actuaciones, dio el salto para fichar este 2020 en Peñarol, equipo dirigido por Diego Forlán y que está en el mismo grupo de Colo Colo en la Copa Libertadores.