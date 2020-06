Toby Vega estalla de la risa con la historia de Guillermo Marino y los extraterrestres: “¡Es una estupidez!”

Todo partió en el programa El Lado B de Leo Burgueño: ahí, Gustavo Lorenzetti contó una paranormal historia de Guillermo Marino cuando estaba en Universidad de Chile que no dejó indiferente a nadie.

“Guillemo dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres. Y te daba la explicación de qué sintió él y todo; porque hay casos en que el jugador dice 'me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres', pero Guille no es de esa clase de jugadores. Guille es muy correcto. Todos lo conocen”, relató el Duende sobre su ex compañero.

Pero lejos de tomarle el peso a una posible abducción, Marcelo Toby Vega se mató de la risa cuando le contaron de esto en el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

“¡Es una estupidez, una mentira! Entiendo que hay gente que cree en una mentira pero es la excusa más estúpida que he escuchado. No llegó porque no llegó nomás. ¿Dónde lo habrán llevado? Eso queremos saber”, lanzó el mundialista.

Pese a esto, el conductor Manuel de Tezanos Pinto recalcó que “hay casos bien documentados al respecto”, abriendo la posibilidad a la veracidad de los dichos de Marino.

Marino forjó una gran relación con la gente de la U. Ganó tres Campeonatos Nacionales, una Copa Chile y la Copa Sudamericana en tres años.

“Sí, algunos aparecen con barba, con el reloj cambiado, pero es justo que lo fueron a dejar al entrenamiento pero un poco más tarde nomás”, replicó Toby.

Por su parte, Claudio Borghi dijo que “hay un programa bastante interesante que no recuerdo qué programa lo da, pero hacen muchas pruebas para buscar una explicación. No sé si vi alguno, pero de que los hay, los hay. Aldo (Schiappacasse) tiene mi edad y veíamos un programa que se llama Los Invasores, que tenían el dedo parado. Con el único marciano que estuve fue con Maradona, pero tiene traje de humano”.