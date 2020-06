Es verdad: Guillermo Marino asegura que lo raptaron los extraterrestres cuando jugaba en Chile

Una verdadera leyenda se escribió en Universidad de Chile durante el ciclo de Jorge Sampaoli. Pero no sólo del tipo deportiva, sino que también una que involucra lo paranormal, lo desconocido. Nada menos que seres de otros mundos.

Fue la revelación que hizo Gustavo Lorenzetti en el programa Lado B, donde reconoció que Gustavo Marino le contó que había sido secuestrado por los extraterrestres, y que por eso había llegado tarde a un entrenamiento en la U.

La anécdota la pidió el mismo Marino durante la entrevista de Leonardo Burgueño al Duende. "Lo van a empezar a llamar canales de otro tipo de información y no de deportes. Yo lo cuento porque él lo pidió", aseguró Lorenzetti. Y arrancó con la historia.

Guillermo Marino ganó cinco títulos en Universidad de Chile. Y más encima protagonizó un hecho paranormal (Instagram)

Lorenzetti: "Tengo que creerle"

"Guillemo dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres. Y te daba la explicación de qué sintió él y todo; porque hay casos en que el jugador dice 'me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres', pero Guille no es de esa clase de jugadores. Guille es muy correcto. Todos lo conocen".

"Pero ahí explica que de repente estaba perdido y fue secuestrado por los extraterrestres. Y él te explica que te toman el alma, te la analizan y mientras tanto en el camino te van cuidando. Una cosa así explicó".

"Yo, sinceramente, creo en los extraterrestres. Pero la explicación que dio él es muy buena y hay que creerle. Así que tendrán que llamarlo canales de otro tipo de información para que la cuente mejor él. Pero bueno... fue secuestrado por los extraterrestres".

"Yo le creí porque él te lo cuenta de una manera... que si vos conocés al Guille te das cuenta de que es de esas personas serias. No va a llegar tarde a ningún lado, él es todo muy correcto. Es muy creyente, lee libros de ese tipo".

"¿Si le creyó Jorge Sampaoli? No sé si Guille le habrá dicho lo mismo que a nosotros, sinceramente. Él después habrá tenido una charla con él. Pero, conociéndolo a Guille, creo que le tiene que haber creído. Qué va a ser. Está para Discovery, uno de esos canales".

Sebastián Beccacece tiene a Guillermo Marino como ayudante técnico en Racing Club (TyC Sports)

El gran paso de Marino por la U

Aunque no estuvo en la dimensión de otros héroes del exitoso paso de Jorge Sampaoli por Universidad de Chile, Guillemo Marino se las arregló para ser parte importante de un equipo que alcanzó el tricampeonato nacional, la Copa Sudamericana y la Copa Chile.

Tras el fallido proceso de Darío Franco, Marino jugó sus últimos meses en la U hasta que volvió al fútbol argentino y se retiró en 2015 con la camiseta de Atlético Rafaela. Hoy integra el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece en Racing Club.