Huachipato hecho una furia tras empatar ante The Strongest: “Hubo un solo equipo que intentó ganar”

Huachipato tuvo una amarga noche de Copa Libertadores al igualar sin goles en el sur ante The Strongest. Los acereros fueron incapaces de romper el duro cerco defensivo de los bolivianos, teniendo que conformarse con sumar un punto en el grupo C del torneo.

Uno que analizó este empate con gusto a poco fue Javier Sanguinetti, quien en la conferencia de prensa post partido lanzó que “no hay demasiado para hablar. Parece que hubo un solo equipo en el campo que intentó ganar el partido, que tuvo diez, doce, catorce ocasiones para ganar”.

“Parece que son de esos partidos en los que puedes jugar toda la noche y no vas a convertir. Me quedo con el esfuerzo, la convicción y entrega con que jugaron. Uno no puede más que agradecerles y estar tranquilos. Hicimos todo para ganar el partido”, agregó.

En ese sentido, el DT acerero afirmó que “esto es fútbol. No todo tiene explicación. A lo mejor no tuvimos esa fineza o tranquilidad para el último toque. A veces pasa”.

“Sería un mentiroso si digo que estoy contento, porque estoy recaliente, pero uno analiza otras cosas, como se jugó y como lo hicieron ellos. Intentaron todo para ganar. Esto es fútbol y no hay mucho para seguir explicando”, concluyó.

Pese al empate, Huachipato es por ahora el puntero del Grupo C de la Copa Libertadores 2024 con cinco unidades. El cuadro chileno es seguido por ante The Strongest (4 puntos), Estudiantes (4) y Gremio (3).

¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

El próximo partido de los acereros será ante Universidad de Chile este domingo 28 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio CAP. Los azules vienen de igualar 2-2 ante Palestino y marchan punteros con 21 unidades en el torneo.

Por su parte en la Libertadores el campeón del sur saldrá a la cancha el miércoles 8 de mayo (18:00 hora de Chile) para enfrentar como local a Gremio.

