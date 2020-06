Borghi clarito sobre los dichos de Mario Salas al plantel de Colo Colo: “No lo justifico, pero lo entiendo. Fue muy atacado”

Mario Salas reapareció con algunas declaraciones sobre Colo Colo, las primeras desde que salió desde el Monumental, y deslizó que en Pedrero no hubo el mismo alineamiento de los jugadores tras su idea como sí pasó en Universidad Católica.

Ante esto, Claudio Borghi comentó que entendía el tenor de los dichos del Comandante en el programa Todos Somos Técnicos de CDF. “Duras declaraciones, es una crítica muy grande al plantel. No lo justifico, pero lo entiendo. Fue muy atacado por varios jugadores tras su salida, pero es una crítica muy, muy grande. No involucra a todo el mundo sí”, recalcó el campeón del mundo.

“Llamativo que lo diga en una clase con alumnos, es un lindo debate para hacerlo con entrenadores, periodistas y el público. No sé qué edad tenían los receptores, pero no sé si estaban capacitados para entender el mensaje”, profundizó.

Una seguidilla de derrotas a principios de 2020 desencadenaron en la salida de un Mario Salas que ya venía muy cuestionado en Colo Colo.

Además, resaltó que “para mí sigue siendo de los mejores técnicos chilenos de los últimos años y me gustó que dijera que quiere llegar a la Selección y ser campeón del mundo”.

Finalmente, el Bichi recordó que “mi momento más duro fue cuando me echaron de la selección y preferí salir inmediatamente a decir que me echaron y que era un ciclo cerrado para tristeza mía y alegría de mucha otra gente. Creo que es lo normal. Nos gusta ser presentados, pero no nos debería dar lo mismo, no nos debería dar vergüenza decir ‘no nos fue bien’. No será el primero ni el último. Yo me quedaría más tranquilo”.

“El alineamiento que debe haber, donde todos tiran para el mismo lado (…), eso se dio en Universidad Católica” - Mario Salas en una charla online con estudiantes de Punta Arenas. La frase la recogió El Mercurio.

Por su parte, Marcelo Vega reflexionó que preferiría haberlo escuchado antes. “Por qué no dijo nunca la verdad, ya esta tarde. Está dando tema para que más jugadores sigan hablando de él”, sentenció el mundialista.

“Es una mala estrategia irse sin una conferencia de prensa, deja muchos cabos sueltos”, recalcó el conductor del espacio, Manuel de Tezanos Pinto.

Para finalizar, Aldo Schiappacasse comentó que “si te vas sin cerrar un ciclo, sin cerrar una entrevista al menos, dejarás abierta la puerta para muchísimas especulaciones. Y más aún si en una charla donde no tienes contrapreguntas o chance de profundizar, se usará sólo una frase. Acá no es culpable ni el grupo de alumnos ni el que grabó la charla o el que sacó la frase de un contexto, el culpable es Mario Salas, que tuvo todas las chances, y me consta, para dar a conocer su posición. Lanzar al voleo una acusación así quedas aún peor en el juicio histórico. No lo dijo cuando correspondía”.