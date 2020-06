Leonardo Valencia acusa: "Quisieron ensuciarnos, esperamos volver y hablar a la cara como hombres con los dirigentes"

Leonardo Valencia conversó con Deportes en Agricultura y no se guardó nada al asegurar que la dirigencia intentó ensuciar a los jugadores que representaron al plantel en las negociaciones con el club y, aseguró que cuando vuelvan espera conversar cara a cara con los dirigentes.

“Se genero un conflicto grande, nosotros como plantel estamos firmes y con lo jugadores que nos defienden en cada reunión. Quisieron manchar a muchos compañeros de nosotros con cosas que no eran ciertas. Nos quisieron manchar por cosas que no eran ciertas", comenzó diciendo el ex Botafogo.

Agregando que "esperamos volver y hablar como hombres a la cara con los dirigentes, porque hicieron muchas cosas mal. Nosotros estamos firmes, estamos a muerte con los jugadores que nos defienden todos los días y esperamos que esta pandemia termine pronto para volver a los entrenamientos”.

Leo Valencia ante Universidad de Concepción (Agencia Uno)

El volante que llegó como refuerzo este año a Colo Colo, reiteró que la relación con la dirigencia es precaria.

“La relación con los dirigentes, a mí me preocupa más la relación con los jugadores, con nuestros compañeros más que la relación con los dirigentes. Nosotros estamos a muerte con los jugadores", disparó.

Respecto a la vuelta a los entrenamientos, Valencia cuenta que espera retornar con todas las medidas sanitarias que correspondan.

“Queremos volver con las mayores precauciones, que tengamos los mejores resguardos y condiciones para no contagiarnos. Esperamos que cuando se vuelva esté todo más tranquilo, todo más normal para que no nos contagiemos ni tampoco a nuestras familias. Ojalá que cuando vuelva el fútbol esté todo más normal”, cerró.