El conmovedor festejo de Daniela Pardo tras clasificar a Tokio 2020: "Que nunca más me digan que no se puede, que no es de niñas, que se ve feo"

Este martes la selección chilena femenina logró un tremendo hito para el balompié femenil, logrando clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo así la primera vez que el equipo femenil inscribe su nombre en el megaevento deportivo.

Las comandadas por José Letelier se impusieron por 2-1 en la ida en el complejo deportivo Arslan Zeki Demirci, mismo lugar donde ayer al mediodía se jugó la revancha, duelo que finalizó con empate sin goles y la clasificación de las jugadoras a J.J.O.O.

Daniela Pardo, jugadora del vigente campeón del fútbol chileno, Santiago Morning, y parte del elenco que hizo historia al conseguir el ticket a la cita en Japón, festejó en sus redes sociales de manera muy emotiva.

"Que nunca más me digan que no se puede, que no es de niñas, que se ve feo... la pasión y amor con la que defendemos esta bandera no tiene límites para nosotras. Los sueños se cumplen", escribió Pardo.