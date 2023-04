Cristián Leiva, César Vaccia y Raúl Toro conversaron con RedGol tras el triunfo y clasificación de la selección chilena sub 17 al hexagonal final del Sudamericano.

Formadores y la Roja sub 17: "Ahora hay que clasificar al Mundial, el hexagonal será duro"

La selección chilena sub 17 derrotó a Colombia (2-0) por la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano de Ecuador y la Roja asegura boletos para el hexagonal final, etapa que definirá a los clasificados al Mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Hernán Caputto pone luz en medio de la oscuridad por la que han transitado todas las selecciones chilenas en el último tiempo. En conversación con Paulo Flores y RedGol, dos experimentados entrenadores de juvenile destacan el triunfo y clasificación.

“Es importante porque la categoría es difícil. Haberle ganado a Uruguay y Colombia demuestra que se puede, ahora hay que mantenerse y clasificar al Mundial. El hexagonal será duro, pero esta clasificación es buena para todos. Hernán Caputto trabaja bien, sabe y conoce el medio. Ha armado buenos equipos que pueden competir. Hay que ser equilibrados, porque la etapa que viene es difícil, pero ya le ganó a Uruguay y Ecuador, que son equipos que están a la misma altura de Chile y había que ganarles”, dijo Cristián Leiva.

El ex defensa agrega que “no sé si da para ilusionarse, porque estando bien Argentina y Brasil… después Ecuador como local. Si les exigimos demasiado y no se dan los resultados, ahí quedamos al debe. Pero le estamos ganando a los que hay que ganarles porque están en igualdad de condiciones”.

Por su parte, César Vaccia comentó que “han mostrado carácter, personalidad y buena actitud contra un buen equipo en una cancha mojada. Pero Chile los superó en todo el partido”.

“Creo que a este equipo quizás le puede faltar un poco de fútbol, pero nivela con las ganas y deseos de ganar. Eso es fundamental, la parte mental, y están bien potenciados en eso. Tienen coraje, actitud y tratan de hacer algo más”, añadió el adiestrador.

Por su parte, Raúl Toro destaca que “hace rato que no clasificábamos, que no pasábamos de la primera fase. El otro día contra Uruguay ya lo mostraron… defensivamente anduvieron muy bien, quizás les faltó tenencia de balón y jugar más en conjunto, pero espero que sigan mejorando y no se queden en esto. Esta es una alegría que nos dan”.

El DT sentencia que “sí me ilusiono, yo soy fans número uno de todas las selecciones chilenas, me encanta cuando ganan. Qué bueno que con este resultado se pasa a la siguiente fase, pero todavía queda Ecuador”.