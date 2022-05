El periodista deportivo dejó en claro que no le gustó para nada la nómina que Patricio Ormazabal presentó para la gira de La Roja en Asia, pero hizo especial énfasis en el joven lateral derecho nacido en Bélgica y de madre chilena Nayel Mehssatou Sepúlveda. "Tiene casi 20 años y jugó cinco partidos", advirtió Caamaño.

En la selección chilena ajustan los últimos detalles para comenzar la gira en Corea del Sur y Japón de cara a la próxima fecha FIFA, y bajo ese contexto Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic prepararon una nómina que gustó a algunos y disgustó a otros, pero lo cierto es que el nombre de Nayel Mehssatou llamó la atención de todos. Incluido Cristian Caamaño.

La Roja ya tiene programados duelos ante Corea del Sur el 6 de junio, Túnez el 10 y un último encuentro ante Japón o Ghana el 14, y el joven lateral derecho de 19 años que milita en el KV Kortrijk de la Primera División de Bélgica, su país natal, fue la gran novedad, situación que no dejó conforme a Caamaño.

Así, el periodista deportivo utilizó su espacio en Deportes en Agricultura para referirse al listado presentado para los duelos del Equipo de Todos en su gira por Asia y comenzó disparando con todo por el llamado al casi veinteañero carrilero cuya madre es chilena.

“Yo no sé si han visto a Benjamín Rojas el lateral derecho de Palestino, o sea, para llamar a un chico que está en Bélgica, que jugó cinco partidos esta temporada, ¿es más que Benjamín Rojas?", indicó de entrada para después lanzarse.

"¿O solamente lo estamos llamando para convencerlo de que venga a Chile como una apuesta como ese muchacho Niklas Castro?”, disparó inmediatamente después. Aunque tras eso fue interrumpido por una particular consulta: ¿Y qué pasa si la rompe?

Ante la pregunta, Caamaño no tuvo dudas. "¿Pero tú crees que la va a romper? No la va a romper. En el caso de Brereton, él jugaba en la Championship todos los fines de semana, este muchacho tiene casi 20 años y jugó cinco partidos".

"Acá hay chicos con 20 años que ya tienen dos temporadas en Primera División. Por ejemplo, Jeyson Rojas, ¿cómo no va a ser más que ese muchacho?”, concluyó al respecto para después enviar otro mensaje con respecto al llamado de jugadores jóvenes a defender la tricota de la selección.

“Si le vas a dar posibilidades a jóvenes, démosela a jóvenes reales que se la han ganado este año en la cancha, no a quienes se la ganaron hace un año atrás", disparó.

"No tengo nada contra Diego Valencia, porque yo lo pedí en algún momento cuando la estaba rompiendo, pero este año ha sido un desastre, como ha sido toda Católica, y el equipo que más jugadores convocados tiene es Católica, me cuesta creerlo. ¿Cuántos jugadores hay de Colo Colo? Tres. ¿De Católica? Seis, no se puede”, concluyó.