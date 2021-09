La selección chilena sufrió una sorpresiva situación a sólo horas del partido ante Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, luego de que el delantero Robbie Robinson abandonara la concentración del equipo acechado por las dudas y debatiéndose entre defender a La Roja o a su país natal, Estados Unidos, causando enojo entre la fanaticada nacional.

La inesperada noticia que llegó en la antesala del inicio de la triple fecha fue justificada inicialmente por "motivos personales", pero luego fue el propio jugador del Inter Miami de la MLS quien explicó sus razones a través de redes sociales.

El hijo de madre chilena reveló que quiere tomarse el tiempo de meditar si es que desea realmente defender la camiseta de Chile. "He decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs".

En ese contexto, y ante la rabia que generó la determinación del joven delantero, el panelista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, sacó la voz y puso la pelota al piso. "De que golpea, golpea. Pero no sé si tanto. Para la generación dorada para un grupo que ya está hecho... un chico que se comunicaba poco, que ya el idioma era una barrera de entrada. Incluso lo dijo Mauricio Isla el otro día, que era tímido y que estaba en ellos tratar de integrarlo".

"No sé si es algo tan determinante, ni en lo deportivo ni en lo grupal", comentó advirtiendo que "algunos lo mencionan desde la perspectiva de que vino a probar y dijo "no me gustó y me devuelvo", pero tal vez ahí hay muchos factores que uno no sabe".

"Estamos especulando y son súper válidas todas las opiniones. Primero, estamos hablando de un tema de salud mental. Yo lo veo desde esa perspectiva, no de que el tipo vino, probó no le gustó y se fue. No lo tomo personal en ese sentido", explicó Basaure.

El futbolista retirado puso como ejemplo lo ocurrido con la gimnasta Simone Biles en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde fue aplaudida a nivel mundial por haber abandonado la competencia en pos de su bienestar mental.

Robinson dijo adiós a La Roja de forma sorpresiva en la antesala del partido de Eliminatorias ante Brasil.

"Yo creo que sí a lo mejor hay una responsabilidad desde el scouting. Cuando uno hace un scouting la idea es reducir la brecha, nadie te va a asegurar nunca que será efectivo al 100%", aseguró.

Basaure dejó en claro que "aquí, tal vez en eso de reducir ese margen faltaron elementos. Si el chico no estaba cómodo, lo estaba pasando mal, estaba sufriendo... yo creo que el fin no justifica los medios".

Rodrigo Herrera, en línea con la opinión de Cristián Basaure, cerró la situación de Robbie Robinson asegurando que "Nadie puede obligar a nadie a jugar por Chile, porque es un honor, no una obligación. Y si él (Robinson) por distintas razones tuvo un colapso o una crisis nerviosa... bueno, hay que revisar todos los procedimientos hacia atrás".

