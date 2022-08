Claudio Bravo se refirió a su continuidad en la portería de la selección nacional. El golero manifestó que no depende de él y que la decisión la tiene Eduardo Berizzo. Hasta ahora, no han tenido contactos.

Claudio Bravo y su continuidad en la selección chilena: "No hemos tenido ningún contacto con Eduardo Berizzo, no depende de mí"

Claudio Bravo está pronto a iniciar una nueva temporada con el Real Betis. A sus 39 años, el portero nacional sigue vigente y va en búsqueda de replicar los hitos de su temporada pasada, donde se quedó con la Copa del Rey y la clasificación a Europa League.

Por eso, la pregunta está: ¿seguirá siendo el portero de la selección nacional? En conversación con Radio Sevilla, el golero manifestó que todo dependerá de su rendimiento y, además, de la idea que tenga Eduardo Berizzo para el nuevo proceso nacional.

"Mi continuidad es algo que también lo fija mucho el rendimiento. Si mantengo el rendimiento de mis últimas dos temporadas, lógicamente mi nombre va a aparecer ahí", aseguró Bravo.

"Pero depende del técnico que está hoy ver la opción de si sigue contando conmigo o si ya cuenta con gente nueva y joven, porque de aquí al próximo Mundial hay un camino muy largo", complementó.

Bravo aún no sostiene conversaciones con Berizzo, por lo que reiteró que la decisión de seguir defendiendo el arco chileno no pasa por él.

"No me ha llamado, no hemos tenido ningún contacto, por eso te digo que no depende de mí, depende de mi rendimiento y de cómo me encuentre en el club. Y más de su idea, de si es beneficioso que siga en este proceso o es más beneficioso aún que empiece de cero, con gente nueva", complementó.

"Si sigo haciendo las cosas como hasta ahora, mi nombre aparece siempre ahí, porque a nivel internacional tampoco hay otro compañero que esté haciendo las cosas de buena manera o ser destacado en mi posición. Mi nombre siempre va a aparecer, pero no depende de mí, sino que depende del nuevo técnico", cerró.