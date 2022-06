Brayan Cortés señaló que no quiere que Claudio Bravo sea cortado de la selección chilena, debido a que transmite sus vivencias en el camarín y es un líder positivo para los arqueros que vienen más atrás.

Brayan Cortés espera que no corten a Bravo de la Roja: "Se gana mucho entrenando con él, te enseña su forma de trabajar"

Polémica generó la noticia que surgió tras la llega de Eduardo Berizzo a la selección chilena, donde se aeguró que el técnico no tiene considerado a Claudio Bravo para el próximo proceso de las eliminatorias sudamericanas, con miral al Mundial del 2026.

Respecto a este tema habló Brayan Cortés, que está llamado a tomar la posta del capitán de la Roja. Y a pesar de que puede verse beneficiado si no está, asegura que no le interesa que borren de un plumazo al meta del Betis.

"Se gana mucho entrenando con él, siempre lo dije. Claudio adentro del camarín te ayuda a ganar experiencia, te enseña de su forma de trabajar, siempre es bueno tenerlo en el camarín, no hay para que decirlo", comentó el portero de Colo Colo a TNT Sports.

Agregó que "soy feliz teniéndolo de compañero, peleando un puesto con él. Ahora el tema lo ve el cuerpo técnico", agregó afuera de la Clínica MEDS, donde empezará con la recuperación luego de ser intervenido quirúrgicamente por una rotura de meniscos en su rodilla derecha.

Sobre la opción de estar en la Roja, contó que "no he hablado con Berizzo, justo tuve la lesión y lástima que no pude estar. Ojalá le vaya bien, le deseo lo mejor a los jugadores y al nuevo cuerpo técnico en la gira".

Además el Indio comentó que perderse los partidos en Asia "obviamente me duele, sentí rabia y frustración de perderme el último partido del semestre, perderme a la gira, el no poder llegar a los partidos importantes que se nos vienen. Cuando uno decide operarse se viene una baja, pero todos me apoyaron y tengo la motivación de volver lo antes posible".

La intención del arquero es poder volver en Copa Sudamericana contra Inter de Porto Alegre, duelo que se jugará el 28 de junio en el estadio Monumental. La revancha será una semana después, en el Beira Río de Brasil.