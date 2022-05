La selección chilena ya trabaja pensando en la gira por Asia que comenzará en los próximas días, y este lunes 30 de mayo junto con el inicio de la fecha FIFA también se hizo la presentación oficial de Eduardo Berizzo como nuevo director técnico del cuadro nacional, donde obviamente fue consultado por Marcelo Bielsa.

El entrenador argentino de 52 años fue ayudante del Loco en La Roja para el camino rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 y ahora buscará poner en práctica todo lo aprendido en esa experiencia para pensar en el nuevo proceso que se aproxima, y que todavía tiene a varios ilusionados con estar en Qatar 2022.

Bajo ese contexto, RedGol le consultó al adiestrador trasandino con respecto a si conversó con su mentor para recibir su inspiración antes de tomar las riendas del Equipo de Todos y también sobre sus diferencias. Y sorprendió revelando que efectivamente se asesoró con él.

Así, de entrada dio el ex Celta de Vigo indicó que "converso a menudo con él y claro que lo hicimos sobre mi llegada aquí. Similitudes y diferencias, he sido su jugador, compañero y amigo", aunque no dudó al momento de reconocer abiertamente que "solamente Bielsa puede ser Bielsa".

Tras eso, Berizzo resaltó que "los que trabajamos con él y nos empapamos de su manera e entrenar y convicciones, aprendimos que la creencia en una manera de ser en esta profesión son los caminos que uno quisiera imitar".

Con respecto a la comparación que se puede dar entre ambos, el Toto aclara que "en el entrenamiento, solo él puede ser quien es. Los demás tenemos o intentamos la metodología, me apoyó, pero soy otra persona, un entrenador diferente. Me gusta atacar, poseer el balón y ser protagonista con la pelota, para eso necesitamos ser agresivos".

Y justamente resalta que "en esa idea concuerdo con Marcelo, pensaba el fútbol así y después de trabajar con él reafirmé la idea de que mis equipos jueguen así".

Para cerrar, se refirió a las diferencias que podrían haber entre este nuevo proceso y el que le tocó ser ayudante, y destacó que "los ciclos en la vida y el fútbol son así, requieren renovación y descubrimiento. Frente a muchos jugadores en ese proceso, tendrán puntos en común con este. Nuestro trabajo es descubrir futbolistas jóvenes y que serán parte del proceso".