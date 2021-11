Chile vs Paraguay | ¿Por qué no juega Charles Aránguiz en La Roja por Eliminatorias Qatar 2022?

Chile se enfrenta a Paraguay en duelo que es clave para las aspiraciones nacionales de ir a Qatar 2022. La Roja tuvo que lamentar eso sí, tres sensibles bajas que no estarán presentes en el Estadio Defensores del Chaco. Entre ellas, la de Charles Aránguiz.

El volante del Bayer Leverkusen es uno de los pilares de la Generación Dorada. Desde su debut con Marcelo Bielsa y su consagración con Jorge Sampaoli, el volante oriundo de Puente Alto es número fijo en La Roja. Sin embargo, al igual que Erick Pulgar por suspensión y Mauricio Isla por cuarentena, no podrá estar junto a sus compañeros en Asunción.

Charles Aránguiz fue titular en el encuentro entre Chile y Paraguay del pasado 10 de octubre, donde La Roja se impuso por 2-0. En aquel partido, el Príncipe fue expulsado en el minuto 74. Aquella sanción la cumplió en el siguiente encuentro frente a Venezuela.

La razón por la que Charles Aránguiz no juega frente a Paraguay



Aránguiz no estará hoy en el Defensores del Chaco debido a una lesión muscular, la cual no lo ha dejado sumar minutos en las últimas semanas en su club. Lasarte lo había convocado de todas maneras, pero al no mejorarse a tiempo, finalmente fue liberado y tampoco dirá presente frente a Ecuador el martes a las 21:15.

El llamado a cubrir su lugar, al igual que en el último partido ante Venezuela, es Diego Valdés. El volante de Santos Laguna tuvo un buen rendimiento frente a la Vinotinto, por lo que se repetirá en el once de Machete.