Chile vs Marruecos Sub 20 | Cuándo juegan, horario y dónde ver EN VIVO ONLINE y por TV la Costa Cálida Supercup

Selección Chilena Sub 20

Selección Chilena Sub 20

La selección chilena Sub 20 apronta su próximo desafío en la Costa Cálida Supercup, donde enfrenta a su símil de Marruecos para cerrar su participación en el cuadrangular amistoso que se celebra en Murcia, España.

Ambas escuadras llegan a la última jornada del torneo juvenil con un triunfo y una derrota como cosecha. La Roja debutó cayendo ante Inglaterra por 3 a 0 el pasado miércoles y luego se sobrepuso ante Australia, dando vuelta el resultado para superarlos por 3 a 1 con un gol de Paolo Guajardo y un doblete de Jeison Fuentealba.

Las promesas marroquíes, en tanto, se estrenaron ganando 1 a 0 a Australia y en su partido pasado no pudieron con los ingleses que se impusieron por 2 a 1.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Marruecos Sub 20?

Chile vs Marruecos Sub 20 juegan este martes 27 de septiembre a las 8:00 hrs de Chile en el Pinatar Arena, en España.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Marruecos Sub 20?

El partido será transmitido por las señales de TNT Sports 2, TNT Sports 3 y TNT Sports HD, en los siguientes canales:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports 3

VTR: 46 (SD) (Santiago) - 855 (HD)

DTV: 632 (SD) - 1632 (HD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 506 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chile vs Marruecos Sub 20?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.