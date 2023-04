El histórico César Vaccia conversó con RedGol tras la dura derrota de Chile por 2-0 ante Venezuela en el Sudamericano Sub 17, pero en vez de ser pesimista opta por llenar a la Roja de ilusión para conseguir ese milagro que necesita. "No me decepciona, me entristece. Pero lo bueno de los milagros es que a veces suceden", dispara.

La selección chilena sufrió un duro revés en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador ya que cayó por 2-0 ante Venezuela y con eso no solo necesita ganar los dos partidos que le quedan en el hexagonal final, ante Brasil y Paraguay, sino que también necesita de otros resultados que le permitan seguir soñando con el Mundial 2023. Y César Vaccia no pierde la ilusión.

Muchos quedaron con ánimos pesimistas tras la tercera derrota seguida del la Roja de Hernán Caputto en el torneo que brinda cuatro cupos a la cita planetaria, pero hay otros, como el histórico exentrenador de la U, que prefieren mantener viva esa pequeña llama de esperanza y sueñan con que Chile pueda llevarse el último ticket por el que peleará hasta el final.

"Lo bueno de los milagros es que a veces suceden"

Vaccia habló con RedGol tras la derrota de Chile ante la Vinotinto y al ser consultado si se siente decepcionado por el 2-0 final reconoce que "no, no me decepciona, me entristece. Yo he estado en esto y sé como es, me imagino como se debe sentir Hernán y la gente del cuerpo técnico con tanta ilusión".

"Yo la verdad es que no tengo la función de un periodista, yo soy entrenador y desde mi mirada no me decepciona, me entristece", agrega. Eso sí, después de eso deja en claro que la ilusión es lo último que se pierde.

"Bueno, los milagros a veces suceden. Nos queda Brasil y Paraguay, está difícil matemáticamente pero insisto, los milagros a veces suceden, eso es lo bueno de los milagros", complementó.

Sobre la razón principal por la que los venezolanos se impusieron a los chilenos, Vaccia detalla que simplemente "no se pudo porque Venezuela jugó mucho mejor que nosotros, fueron más colectivos, se asociaron mejor, defendieron bien en bloque, o sea jugaron mejor que nosotros, esa es la explicación".

"Nosotros tuvimos ganas, actitud, todo, pero nos faltó más fútbol, eso nos pasó la cuenta hoy día por lo menos", concluyó.

Ahora Chile Sub 17 se prepara para su próximo desafío, y ahora no se puede fallar. El jueves 20 de abril chocarán con Brasil por la penúltima fecha, duelo pactado para jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 17:30 horas.