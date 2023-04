La Roja suma dos derrotas en el hexagonal y ya no tiene mucho margen de error.

Chile Sub 17 está obligado a derrotar a Venezuela en el Sudamericano ¿Dónde ver?

Sudamericano Sub 17

Chile Sub 17 no ha iniciado de buena manera su participación en el hexagonal del Sudamericano de Ecuador. En la 3° fecha enfrenta a Venezuela en un duelo en el que solo sirve el triunfo.

¿Cuándo juega Chile vs Venezuela por el Sudamericano sub 17?

Chile y Venezuela juegan por el Sudamericano Sub 17 este lunes 17 de abril a partir de las 17:30 horas de Chile en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito.

¿En qué canal ver en vivo por TV a La Roja de Hernán Caputto?

El partido de la selección chilena será transmitido en TV abierta por la señal de TVN, además de las pantallas de DSports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TVN por cable

VTR: 19 (SD en Santiago) - 807 (HD)

DIRECTV: 149 (SD) - 1149 (HD)

ENTEL: 64 (HD)

CLARO: 53 (SD) - 553 (HD)

GTD/TELSUR: 25 (SD)

MOVISTAR: 119 (SD) - 807 (HD)

TU VES: 55 (SD)

ZAPPING: 19 (HD)

DirecTV

DSports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DSports: 611 (SD)

DSports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DSports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver online y en vivo el Sudamericano sub 17?

Para ver en vivo el encuentro por streaming, podrás hacerlo a través de la señal online de TVN y DGO.

Sin margen de error

La positiva campaña que hizo Chile Sub 17 en el Grupo A, despertó mucha ilusión para lograr la clasificación al Mundial de la categoría. Sin embargo, en dos presentaciones no se ha podido sumar puntos. Las derrotas ante Argentina y Ecuador pegaron fuerte y ahora ya no queda mucho margen de error.

La Roja necesita alcanzar uno de los primeros cuatro lugares del Sudamericano para clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Chile está en el último lugar con 0 puntos y diferencia de gol -5. Hernán Caputto y los suyos necesitan una victoria ante Venezuela, sobre todo pensando que después quedarán solo dos partidos, ante Brasil y Paraguay.

La Vinotinto también ha arrancado de mala manera. Sin puntos al igual que Chile, se juega una de sus últimas cartas para poder aspirar a la clasificación. Vienen de perder ante Argentina por 2-1.