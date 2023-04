La selección chilena sufrió un duro revés en el Sudamericano Sub 17 y quedó con las cosas cuesta arriba en el hexagonal. Este viernes la Roja cayó goleada por 0-3 ante Ecuador, dejando escapar tres puntos con un resultado que puede costar caro al final del torneo.

El equipo de Hernán Caputto no encontró nunca la manera de complicar a la joven Tri, lo que dejó más que molestos a los históricos. Y es que para la familia de fútbol chileno, el técnico no ha logrado sacarle provecho al plantel.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Raúl Toro no tuvo piedad con el entrenador. "El primer tiempo fue parejo y el segundo hasta que le duró, porque hay cosas que uno como director técnico tiene que saber".

"Ecuador todas las pelotas las gana en juego aéreo, ofensiva y defensivamente. Todas las pelotas, llegaba a dar pena. Si ellos tienen centrales grandes. Chile, en lo defensivo, le ganaron todas las pelotas y todas las de peligro eran así. ¿Cómo no se va a dar cuenta el entrenador? Tienen para tirarla atrás y no lo hacen", añadió.

En esa misma línea, recalcó que "si Chile sigue jugando así no tiene ninguna opción de clasificar. Ahora tenemos que ganarle a Venezuela y Paraguay, porque a Brasil no quiero ni nombrarlo. Peor así como estamos, lo veo muy difícil. Los ecuatorianos no tienen nada extraordinario, pero con correr y marcar no se gana. Hay que jugar fútbol y si quieres ganar tienes que hacer más de lo que hiciste, por último dar tres pases seguimos pero Chile increíblemente no lo hace".

Otro de los que disparó contra Hernán Caputto fue Héctor Pinto, quien aseguró que la Roja tuvo "mucho ímpetu y poco fútbol, tratando con más ganas que fútbol. Con un jugador más debieron manejar bien, posicionar bien y pensar mejor. Hemos estado muy lejos".

"Espero que en los dos partidos que quedan con rivales directos hay que ganarlos. La clasificación está ahí, no a la mano, pero con posibilidades. Todavía no estamos eliminados (...) Chile tiene que atacar pero ordenado, porque cuando no lo hace deja espacios. Hay que analizar bien, sobre todo en lo defensivo", complementó.

Finalmente está Rodolfo Dubó, quien no fue tan duro pero sí instaló la alerta. "Los campeonatos parten en la liguilla final y Chile se quedó inferior a todos los equipos con los que ha jugado. Hoy Ecuador jugo al fútbol y, con falencias individuales de Chile, cuesta esta derrota dolorosa".

"La liguilla son otro cuento. Clasificar es una parte, pero aquí aparecen realmente las individualidades, los equipos y la jerarquía de algunos jugadores. Es difícil clasificar, hay que levantar mucho. Contra Venezuela tiene que ser el partido del año para llegar con esperanza. Ecuador, Brasil y Argentina son los que van a clasificar, entonces hay un cupo para tres ahí", agregó.

Finalmente insistió en que "Chile tiene que mejorar, porque Venezuela es un muy buen equipo. Hay que levantar mucho".

La Roja ahora se juega una de sus últimas opciones el próximo lunes, cuando enfrente a la Vinotinto en un duelo clave. De ganar, se mantiene la ilusión de clasificar al Mundial, pero si no, sólo un milagro puede hacer soñar a nuestro país.