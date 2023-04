El entrenador de la selección chilena Sub 17, Hernán Caputto, hizo una dura autocrítica tras la derrota ante Argentina. Ahora, la Roja cambia la página y piensa en Ecuador.

El duro análisis de Caputto tras caída de la Roja Sub 17: "No estuvimos a la altura ante Argentina"

Sudamericano Sub 17

La selección chilena tuvo un duro inicio en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Los dirigidos de Hernán Caputto fueron derrotados por 2-0 en el debut ante Argentina, cayendo hasta el fondo de la tabla de posiciones con cuatro fechas más para definir a los clasificados al Mundial.

La Roja enfrentó al líder invicto del Grupo B y no pudo confirmar lo que venía haciendo en los últimos tres partidos de la fase grupal, donde sacó triunfos ante Uruguay y Colombia, y un empate ante Ecuador. Además, quedó con 10 hombres al 64' con la expulsión de Iván Román.

Tras el partido, Caputto fue preciso: "El análisis es rápido y práctico, creo que no estuvimos a la altura del partido. El nivel individual no estuvo al que nos acostumbramos en los últimos partidos y Argentina nos ganó bien sin ninguna duda", dijo a la salida del estadio.

"Debemos mejorar mucho en el juego y por supuesto mejorar en algunos momentos decisivos en los que tenemos el balón en campo rival", agregó. Además, abordó el próximo desafío: enfrentar en la segunda fecha a Ecuador, con el que ya se encontró en la fase anterior.

"El partido con Ecuador es fundamental. Hay que esperar los resultados de los demás partidos y rápidamente dar vuelta la página. Son torneos cortos. No es que no merecen un análisis, sino que hay que cambiar el chip y pensar en el próximo rival. Seguramente analizaremos internamente qué errores cometimos para no volver a hacerlos", cerró.