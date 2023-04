Formadores le dejan tarea a la Roja Sub 17: "Es aplicado en defensa, pero no en ofensiva"

La selección chilena tuvo un duro revés en el inicio del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Este martes la Roja cayó por 2 a 0 frente a Argentina, compicando sus opciones para clasificarse al Mundial de la categoría.

El partido tuvo un resultado ingrato y que se definió por errores, los que han instalado la alerta en los formadores históricos. Raúl Toro y Héctor Pinto conversaron con Paulo Flores y RedGol para abordar lo que fue la derrota, con un claro llamado al equipo de Hernán Caputto.

El primero destacó la parte defensiva, pero cuestionó lo poco que se genera la Roja en ataque. "Bien parado atrás, pero en todas las salidas se equivocan. No llegan nunca de una forma asociada, entonces cualquier equipo que le haga un gol hace que se le venga la noche".

"Pasó hoy y pasó contra Uruguay, que tenía la pelota, tocaba bien y Chile con dos llegadas… chao", añadió.

Raúl Toro no se quedó ahí y señaló que "lo bueno es que Chile corre. Es aplicado y concentrado defensivamente, pero en ofensiva, no. En los partidos que he visto, se equivoca. De 20 pases que saca, los 20 van mal. Y le pegan para arriba".

De hecho, recordó que ese estilo es similar al que mantuvo a Universidad de Chile a un paso del descenso. "Es como cuando la U jugaba así el año pasado, que se la tiraban al barbón (Ronnie) Fernández".

Héctor Pinto fue más duro y le tiró la oreja al plantel. "Estos torneo, estos partidos, no puedes cometer esos errores. Dos errores y dos goles, después el partido… eché de menos la reacción. Se quedaron con 10 ellos y no hubo ganas o ímpetu, esa dinámica de querer ir. No lo noté, no lo vi".

En esa misma línea, pidió al plantel entender que están en la fase final del Sudamericano Sub 17. "Este torneo es distinto, es un verdadero torneo. No será Ecuador o los otros equipos, aquí hay clasificación y todos se la van a jugar".

"Hay que pensar, hay que reaccionar e ir en busca de. Hoy Chile no llegó al arco, hay que arriesgar en el buen sentido. Ordenarse atrás, porque hoy costó gol. Dicen que los equipos se arman de atrás para adelante, para buscar el resultado. Hay que mejorar y buscar, presionar. Uno se juega la clasificación aquí, es ir al Mundial", cerró.

¿Cuándo juega Chile en el Sudamericano Sub 17?

Tras la derrota con Argentina, ahora la selección chilena queda con la presión de sumar a toda costa en la próxima fecha. El desafío no será fácil, ya que tendrán a un equipo que ya le dio pelea en la fase de grupos.

El próximo viernes 14 desde las 20:00 horas, la Roja vuelve a enfrentar a Ecuador, ahora tratando de sumar sus primeros tres puntos en el hexagonal. Una victoria mantendrá con vida a nuestro país, pero una derrota puede dejarlos casi fuera del Mundial.